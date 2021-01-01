На Волині закриють три сільські школи. ВІДЕО

Депутати Городищенської громади на сесії проголосували за закриття трьох шкіл. Йдеться про навчальні заклади сіл Жабче, Михлин та Бережанка.Таке рішення підтримали депутати громади більшістю голосів. У трьох школах навчаються 98 дітей, - повідомляє Суспільство.На сесію приїхали батьки дітей, які навчаються у малокомплектних сільських школах та педагоги.Під час розгляду питання про закриття навчальних закладів до депутатів Городищенської ради звернулася керівниця гуманітарного відділу громади Тетяна Міндюк. З її слів, на утримання трьох малокомплектних шкіл у громаді необхідно витрачати шість мільйонів гривень щороку. Таких грошей, каже вона, в громаді немає.Дітей з цих шкіл планують перевести у інші навчальні заклади. Нині в громаді є 5 автобусів для школярів, планують придбати ще один. Щодо педагогів – то їх обіцяють працевлаштувати."Ми маємо таке рішення прийняти. Боляче, але ми хочемо зробити, щоб в нас була якісна освіта", – сказала на сесії голова громади Світлана Соколюк. Обговорення тривало годину. Опісля депутати більшістю голосів проголосували за ліквідацію Жабченської гімназії, Михлинської і Бережанської шкіл.Батьки з рішенням обранців громади не погоджуються.Нагадаємо, раніше батьки школярів протестували проти закриття навчальних закладів. 21 травня жителі села Михлин Городищенської тергромади провели збори на підтримку місцевої школи. 13 травня батьки учнів зі школи у Бережанці збирали підписи за збереження навчального закладу.Довідково: наразі на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Третину з них територіальні громади можуть оптимізувати.