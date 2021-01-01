«Волинь» перемогла «Верес» та не дозволила йому достроково вийти в УПЛ





Луцький клуб провалив чемпіонат і , якщо сказати чесно, вже давно лише теоретично претендував на підвищення у класі. Отож гра з рівненським «Вересом» абсолютно нічого не вирішувала у турнірному плані, проте поразка у ній була б принизливим ляпасом наостанок. Адже історія непростого футбольного протистояння з бійками, битими автобусами між Луцьком та Рівним тягнеться ще з радянських часів. І який би не був поганий сезон для «Волині», важливо завершити його краще, ніж «Верес», - пише



До Луцька на матч приїхало чимало рівненських уболівальників, які за чисельністю не поступалися фанам «Волині» і діловито освоювали луцький «Авангард», який у наступному сезоні буде домашньою ареною для їхньої команди під час виступів у прем’єр-лізі. Орієнтуючись на непросте історичне підґрунтя волинсько-рівненського дербі, поліція вдалася до безпрецедентних заходів безпеки. Стадіон був оточений спецпризначеннями з різних підрозділів, навколо сновигали посилені патрулі.



З перших же хвилин на трибунах зав’язалося суперництво. Гості, які великими організованими групами зайняли два сектори, щосили намагалися, і часто не безуспішно, заглушити 17-й сектор, де традиційно розташовуються ультрас «хрестоносців».



Аби гості не взяли повне панування на луцькому стадіоні, своє слово мали сказати уже луцькі футболісти. І «Волинь» дуже швидко прикрутила звук гостям. Вже на шостій хвилині гол-шедевр записав на свій рахунок легіонер лучан Сіаваш Хагназарі. Іранець на правому кутку штрафного майданчика розібрався з двома опонентами і на техніку обвідним ударом відправив м’яч у дальній кут воріт Богдана Когута – 1:0!



Швидкий початок додав вогню у дії команд. Від розвідки суперники перейшли одразу до атакувальних дій на зустрічних курсах. Гольових моментів було обмаль, але напруга трималася постійно. На 29-й хвилині подвоїти перевагу лучан міг Богдан Оринчак, але його удар з району 11-метрової позначки в останній момент заблокував захисник. Рівняни не мали й таких моментів, але відігралися завдяки дальньому удару Сергія Панасенка, який, здається, трохи проспав Віталій Неділько. Заключні ж хвилини тайму були за гостями. «Верес» заробив кілька небезпечних стандартів, але «Волинь» відбилася.



Другий тайм агресивно розпочали лучани. Амбросія Чачуа ледь не закрутив «сухий лист» у ворота «Вереса» з кутового, а Хагназарі та Оринчак влаштували «карусель» у штрафному майданчику гостей. На 53-й хвилині знову Оринчак згаяв ще одну нагоду, коли занадто ніжно приклався до м’яча у штрафному майданчику «Вереса».



Гості відповіли гострою контратакою. Роберт Гегедош вибігав на побачення з Недільком. Епізод завершився попередженням для гравця «Вереса», який занадто жорстко пішов у боротьбу з голкіпером.



У заключні півгодини лучани великим силами йшли вперед і багато ризикували, але поспіх заважав ефективності. Наприкінці матчу у грі виникла пауза, спричинена викиданням піротехніки на поле. Коли матч поновився, лучани заробили хороший штрафний. На подачу у штрафному майданчику гостей відгукнувся Владислав Приймак і класним ударом головою приніс перемогу лучанам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька "Волинь" здобула реванш у волинському дербі та на своєму полі перемогла рівненський "Верес".Луцький клуб провалив чемпіонат і , якщо сказати чесно, вже давно лише теоретично претендував на підвищення у класі. Отож гра з рівненським «Вересом» абсолютно нічого не вирішувала у турнірному плані, проте поразка у ній була б принизливим ляпасом наостанок. Адже історія непростого футбольного протистояння з бійками, битими автобусами між Луцьком та Рівним тягнеться ще з радянських часів. І який би не був поганий сезон для «Волині», важливо завершити його краще, ніж «Верес», - пише Вісник і Ко До Луцька на матч приїхало чимало рівненських уболівальників, які за чисельністю не поступалися фанам «Волині» і діловито освоювали луцький «Авангард», який у наступному сезоні буде домашньою ареною для їхньої команди під час виступів у прем’єр-лізі. Орієнтуючись на непросте історичне підґрунтя волинсько-рівненського дербі, поліція вдалася до безпрецедентних заходів безпеки. Стадіон був оточений спецпризначеннями з різних підрозділів, навколо сновигали посилені патрулі.З перших же хвилин на трибунах зав’язалося суперництво. Гості, які великими організованими групами зайняли два сектори, щосили намагалися, і часто не безуспішно, заглушити 17-й сектор, де традиційно розташовуються ультрас «хрестоносців».Аби гості не взяли повне панування на луцькому стадіоні, своє слово мали сказати уже луцькі футболісти. І «Волинь» дуже швидко прикрутила звук гостям. Вже на шостій хвилині гол-шедевр записав на свій рахунок легіонер лучан Сіаваш Хагназарі. Іранець на правому кутку штрафного майданчика розібрався з двома опонентами і на техніку обвідним ударом відправив м’яч у дальній кут воріт Богдана Когута – 1:0!Швидкий початок додав вогню у дії команд. Від розвідки суперники перейшли одразу до атакувальних дій на зустрічних курсах. Гольових моментів було обмаль, але напруга трималася постійно. На 29-й хвилині подвоїти перевагу лучан міг Богдан Оринчак, але його удар з району 11-метрової позначки в останній момент заблокував захисник. Рівняни не мали й таких моментів, але відігралися завдяки дальньому удару Сергія Панасенка, який, здається, трохи проспав Віталій Неділько. Заключні ж хвилини тайму були за гостями. «Верес» заробив кілька небезпечних стандартів, але «Волинь» відбилася.Другий тайм агресивно розпочали лучани. Амбросія Чачуа ледь не закрутив «сухий лист» у ворота «Вереса» з кутового, а Хагназарі та Оринчак влаштували «карусель» у штрафному майданчику гостей. На 53-й хвилині знову Оринчак згаяв ще одну нагоду, коли занадто ніжно приклався до м’яча у штрафному майданчику «Вереса».Гості відповіли гострою контратакою. Роберт Гегедош вибігав на побачення з Недільком. Епізод завершився попередженням для гравця «Вереса», який занадто жорстко пішов у боротьбу з голкіпером.У заключні півгодини лучани великим силами йшли вперед і багато ризикували, але поспіх заважав ефективності. Наприкінці матчу у грі виникла пауза, спричинена викиданням піротехніки на поле. Коли матч поновився, лучани заробили хороший штрафний. На подачу у штрафному майданчику гостей відгукнувся Владислав Приймак і класним ударом головою приніс перемогу лучанам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію