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«Старий Луцьк» програв «Кривбасу» і втратив «бронзу»

«Старий Луцьк» програв «Кривбасу» і втратив «бронзу»
Підопічні Володимира Журжія не змогли перемогти "Кривбас" і завоювати третє місце у сезоні.

Старт матчу краще вдався у гостей. Передусім, варто відзначати Нікітіна, який влучав з-під кільця та здалеку. Тютюнник та Швагринський відповідали з середньої дистанції. Тим не менш, останнє слово в чверті було за підопічними Сергія Корабльова – 13-19, - йдеться на офіційному сайті клубу.

Друга чверть розпочала з дальніх влучань «Кривбаса». Це дало гостям емоційний заряд і поштовх до відриву +15. Тим не менш, підопічні Володимира Журжія заграли активніше і скоротили відставання: після вдалого проходу Тютюнника на табло «горіли» 35-41.

В третій десятихвилинці свої команди за собою повели Нікітін та Унгурян. Вболівальники гнали волинян вперед і це дало свій результат: в момент, коли сил залишалося не так і багато, господарі змогли скоротити відставання до мінімуму – чотири очки своїй команді приніс капітан Федчук: 55-57 перед останньою чвертю.

В останній десятихвилинці, на жаль, лучанам не вдалося зачепитися за позитивний результат. Дуже швидко гандикап криворіжців збільшився до 10 очок. Як господарі не намагалися відігратися – сил не вистачило. Фінальна сирена зафіксувала перемогу гостей 68-77, яка завершила боротьбу у серії за «бронзу» на користь «Кривбаса».

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Теги: Старий Луцьк, баскетбол
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