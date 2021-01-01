вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінки живуть на 10 років довше за чоловіків: назвали середній вік українців

Жінки живуть на 10 років довше за чоловіків: назвали середній вік українців
За останні 30 років тривалість життя в Україні зросла. Водночас за статистикою, жінки живуть довше за чоловіків.

Як повідомляє Суспільне, посилаючись на Державну служба статистики, для чоловіків середня тривалість склала 66 років, а для жінок 76 років. Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2019 році склала 72,01 років.

За даними відомства, у 1990 році середня тривалість життя склала 70 років: 65 — для чоловіків і 74 — для жінок.

Також повідомляється, що за останні 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році — 41 732,8 тисяча.

На сьогодні населення світу складає майже 7,8 мільярдів людей. Проте, за прогнозами ООН, до 2050 року кількість людей у світі складе 9,7 мільярдів осіб, а до кінця століття досягне позначки в 11 мільярдів.

Дослідники з кількох наукових установ Європи та США виявили, що заможні люди залишаються здоровими майже на десятиліття довше, ніж бідні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: населення, Україна, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жінки живуть на 10 років довше за чоловіків: назвали середній вік українців
Сьогодні, 04:23
Українським журналістам радять не їхати до Білорусі
Сьогодні, 03:18
Волинянки стали переможцями міжнародного конкурсу
Сьогодні, 02:16
У Польщі священник за пожертви прихожан купував криптовалюту
Сьогодні, 01:13
Сергій Притула став багатодітним батьком. ФОТО
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
22 травень, 09:29
Понад 9 тис. одужали: 2 817 українців захворіли на коронавірус за добу Понад 9 тис. одужали: 2 817 українців захворіли на коронавірус за добу
10 травень, 09:02
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
04 травень, 09:23
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
02 травень, 08:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
 1
Жінки живуть на 10 років довше за чоловіків: назвали середній вік українців
Сьогодні, 04:23
 0
Українським журналістам радять не їхати до Білорусі
Сьогодні, 03:18
 0
Волинянки стали переможцями міжнародного конкурсу
Сьогодні, 02:16
 0
У Польщі священник за пожертви прихожан купував криптовалюту
Сьогодні, 01:13
 0
Медіа
відео
1/8