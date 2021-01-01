Жінки живуть на 10 років довше за чоловіків: назвали середній вік українців





Як повідомляє



За даними відомства, у 1990 році середня тривалість життя склала 70 років: 65 — для чоловіків і 74 — для жінок.



Також повідомляється, що за останні 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році — 41 732,8 тисяча.



На сьогодні населення світу складає майже 7,8 мільярдів людей. Проте, за прогнозами ООН, до 2050 року кількість людей у світі складе 9,7 мільярдів осіб, а до кінця століття досягне позначки в 11 мільярдів.



Дослідники з кількох наукових установ Європи та США виявили, що заможні люди залишаються здоровими майже на десятиліття довше, ніж бідні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останні 30 років тривалість життя в Україні зросла. Водночас за статистикою, жінки живуть довше за чоловіків.Як повідомляє Суспільне , посилаючись на Державну служба статистики, для чоловіків середня тривалість склала 66 років, а для жінок 76 років. Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2019 році склала 72,01 років.За даними відомства, у 1990 році середня тривалість життя склала 70 років: 65 — для чоловіків і 74 — для жінок.Також повідомляється, що за останні 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році — 41 732,8 тисяча.На сьогодні населення світу складає майже 7,8 мільярдів людей. Проте, за прогнозами ООН, до 2050 року кількість людей у світі складе 9,7 мільярдів осіб, а до кінця століття досягне позначки в 11 мільярдів.Дослідники з кількох наукових установ Європи та США виявили, що заможні люди залишаються здоровими майже на десятиліття довше, ніж бідні.

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