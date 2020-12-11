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Українським журналістам радять не їхати до Білорусі

Українським журналістам радять не їхати до Білорусі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудили порушення владою Республіки Білорусь прав і свобод представників медіасфери та радять українським медійникам перенсти поїздки до цієї країни.

Продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі, - повідомляє Урядовий портал.

У зверненні міністрів йдеться, що узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі.

"З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни. Вимагаємо від білоруської влади негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини", - йдеться на сайті.

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Теги: Білорусь, кордон
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