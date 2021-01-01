У Києві чоловік набив тату на обличчі заради iPhone 12. ФОТО
Сьогодні, 06:29
У Києві сміливець наважився набити татуювання на обличчі з логотипом магазину в обмін на новий iPhone 12.
Всього татуювання зробили дев'ять осіб, п'ять з яких — співробітники компанії, - пише ФОКУС.
Сміливця звуть Вадим Породко. Чоловік зробив татуювання з логотипом київського магазину техніки на обличчі, а в обмін отримає новий смартфон iPhone 12 і довічний статус VIP-клієнта.
З нагоди відкриття магазину проходила акція для сміливих людей, яким вже виповнилося 18 років. Їм запропонували зробити татуювання з логотипом магазину в обмін на цінні подарунки.
Всього в Києві знайшлося 9 сміливців, п'ять з яких — співробітники магазину. Їм зробили татуювання за ескізами відомих тату-майстрів. І в магазині відзначили Вадима Породко, який наважився на малюнок на своєму обличчі в обмін на iPhone.
"Окремо хочеться виділити сміливця Вадима Породко, який зробив татуювання з нашим логотипом на обличчі. Завдяки своєму сміливого вчинку він виграв iPhone 12, став новим обличчям нашого бренду й отримав довічний статус VIP-клієнта", — йдеться в повідомленні.
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Всього татуювання зробили дев'ять осіб, п'ять з яких — співробітники компанії, - пише ФОКУС.
Сміливця звуть Вадим Породко. Чоловік зробив татуювання з логотипом київського магазину техніки на обличчі, а в обмін отримає новий смартфон iPhone 12 і довічний статус VIP-клієнта.
З нагоди відкриття магазину проходила акція для сміливих людей, яким вже виповнилося 18 років. Їм запропонували зробити татуювання з логотипом магазину в обмін на цінні подарунки.
Всього в Києві знайшлося 9 сміливців, п'ять з яких — співробітники магазину. Їм зробили татуювання за ескізами відомих тату-майстрів. І в магазині відзначили Вадима Породко, який наважився на малюнок на своєму обличчі в обмін на iPhone.
"Окремо хочеться виділити сміливця Вадима Породко, який зробив татуювання з нашим логотипом на обличчі. Завдяки своєму сміливого вчинку він виграв iPhone 12, став новим обличчям нашого бренду й отримав довічний статус VIP-клієнта", — йдеться в повідомленні.
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