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У Києві чоловік набив тату на обличчі заради iPhone 12. ФОТО

У Києві чоловік набив тату на обличчі заради iPhone 12. ФОТО
У Києві сміливець наважився набити татуювання на обличчі з логотипом магазину в обмін на новий iPhone 12.

Всього татуювання зробили дев'ять осіб, п'ять з яких — співробітники компанії, - пише ФОКУС.

Сміливця звуть Вадим Породко. Чоловік зробив татуювання з логотипом київського магазину техніки на обличчі, а в обмін отримає новий смартфон iPhone 12 і довічний статус VIP-клієнта.

З нагоди відкриття магазину проходила акція для сміливих людей, яким вже виповнилося 18 років. Їм запропонували зробити татуювання з логотипом магазину в обмін на цінні подарунки.

Всього в Києві знайшлося 9 сміливців, п'ять з яких — співробітники магазину. Їм зробили татуювання за ескізами відомих тату-майстрів. І в магазині відзначили Вадима Породко, який наважився на малюнок на своєму обличчі в обмін на iPhone.

"Окремо хочеться виділити сміливця Вадима Породко, який зробив татуювання з нашим логотипом на обличчі. Завдяки своєму сміливого вчинку він виграв iPhone 12, став новим обличчям нашого бренду й отримав довічний статус VIP-клієнта", — йдеться в повідомленні.


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Теги: iPhone, Київ
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