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У Польщі священник за пожертви прихожан купував криптовалюту

У Польщі священник за пожертви прихожан купував криптовалюту
У Польщі священник використовував кошти прихожан для інвестицій в криптовалюту, але втратив всі гроші.

Про повідомляє Курс України.

Віруючі дізналися про це на недільній месі. У парафії з'явився адміністратор, який розповів, що минулий пастир пішов у відставку. Щоб погасити заборгованість він був змушений продати свою машину.

"На месі з'явився священик, посланий єпископом, який повідомив нам, що гроші з парафіяльного рахунку зникли. Ми були шоковані, коли з'ясувалося, що наш парафіяльний священик витрачав їх без відома пастви. Очевидно, він витрачав свої гроші на азартні ігри", - повідомляє один з віруючих з парафії св. Іоанна Непомуцького в Ополе-Славіца.

Парафіяни не знають, скільки пропало, але підозрюють, що це великі гроші.

"Священик, посланий до нас єпископом, повідомив, що парафіяльний священик продасть свою машину, щоб виплатити хоча б частину взятої суми. Ми не знаємо, скільки всього було грошей", - продовжує прихожанин.

Виявилося, що священнослужитель вклав гроші в криптовалюту для ремонту приходу, проте погорів на шахраях. Всього він втратив 16 тисяч злотих на спекуляціях з біткоіновою лихоманкою. Інформація про фінансові розбіжності дійшла до єпископа, який звільнив невдалого фінансиста з курії.

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Теги: Польща, курйоз
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