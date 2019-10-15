Сергій Притула став багатодітним батьком. ФОТО
Сьогодні, 00:15
Відомий український гуморист, шоумен та політик Сергій Притула втретє став татом.
Приємною звісткою колишній очільник "Вар'яти шоу" поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
"Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!" - йдеться у дописі Сергія Притули.
Також він оприлюднив світлини.
Як відомо, Сергій Притула з дружиною Катериною виховує трирічну доньку Соломію, а від першого шлюбу шоумен має сина Дмитра.
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Приємною звісткою колишній очільник "Вар'яти шоу" поділився на своїй сторінці у фейсбуці.
"Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!" - йдеться у дописі Сергія Притули.
Також він оприлюднив світлини.
Як відомо, Сергій Притула з дружиною Катериною виховує трирічну доньку Соломію, а від першого шлюбу шоумен має сина Дмитра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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