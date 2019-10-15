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Сергій Притула став багатодітним батьком. ФОТО

Сергій Притула став багатодітним батьком. ФОТО
Відомий український гуморист, шоумен та політик Сергій Притула втретє став татом.

Приємною звісткою колишній очільник "Вар'яти шоу" поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

"Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!" - йдеться у дописі Сергія Притули.

Також він оприлюднив світлини.

Як відомо, Сергій Притула з дружиною Катериною виховує трирічну доньку Соломію, а від першого шлюбу шоумен має сина Дмитра.

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Теги: Сергій Притула
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