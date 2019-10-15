Сергій Притула став багатодітним батьком. ФОТО

Відомий український гуморист, шоумен та політик Сергій Притула втретє став татом.Приємною звісткою колишній очільник "Вар'яти шоу" поділився на своїй сторінці у фейсбуці."Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали Тебе!!! А ми з Матусею, дякуємо Богу за Тебе! Ласкаво просимо у Сім‘ю і в океан любові!!!" - йдеться у дописі Сергія Притули.Також він оприлюднив світлини.Як відомо, Сергій Притула з дружиною Катериною виховує трирічну доньку Соломію, а від першого шлюбу шоумен має сина Дмитра.