На Волині судили марокканця, який нелегально переправляв мігрантів до Євросоюзу
Сьогодні, 08:35
На Волині суд виніс вирок іноземцю за незаконне переправлення нелегальних мігрантів через держкордон України.
У квітні цього року оперативники міграційної поліції Волинської області спільно з працівниками Любомльського відділу поліції Ковельського районного управління та співробітниками Луцького прикордонного загону, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури задокументували діяльність 21-річного громадянина Королівства Марокко під час сприяння у незаконному переправленні до Республіки Польща трьох громадян Республіки Ліван, - повідомляє ГУНП у Волинській області.
Іноземець допоміг в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до країн Євросоюзу за грошову винагороду.
У фігуранта правоохоронці вилучили паспорти, гроші, мобільні телефони, елементи спецодягу для переміщення іноземців поза встановленими митними пунктами пропуску через державний кордон України.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо декількох осіб, з корисливих мотивів).
Суд визнав винним іноземця у скоєнні інкримінованого правопорушення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі 5 років з іспитовим терміном 1 рік.
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У квітні цього року оперативники міграційної поліції Волинської області спільно з працівниками Любомльського відділу поліції Ковельського районного управління та співробітниками Луцького прикордонного загону, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури задокументували діяльність 21-річного громадянина Королівства Марокко під час сприяння у незаконному переправленні до Республіки Польща трьох громадян Республіки Ліван, - повідомляє ГУНП у Волинській області.
Іноземець допоміг в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до країн Євросоюзу за грошову винагороду.
У фігуранта правоохоронці вилучили паспорти, гроші, мобільні телефони, елементи спецодягу для переміщення іноземців поза встановленими митними пунктами пропуску через державний кордон України.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо декількох осіб, з корисливих мотивів).
Суд визнав винним іноземця у скоєнні інкримінованого правопорушення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі 5 років з іспитовим терміном 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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