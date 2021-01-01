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На Волині судили марокканця, який нелегально переправляв мігрантів до Євросоюзу

На Волині судили марокканця, який нелегально переправляв мігрантів до Євросоюзу
На Волині суд виніс вирок іноземцю за незаконне переправлення нелегальних мігрантів через держкордон України.

У квітні цього року оперативники міграційної поліції Волинської області спільно з працівниками Любомльського відділу поліції Ковельського районного управління та співробітниками Луцького прикордонного загону, за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури задокументували діяльність 21-річного громадянина Королівства Марокко під час сприяння у незаконному переправленні до Республіки Польща трьох громадян Республіки Ліван, - повідомляє ГУНП у Волинській області.

Іноземець допоміг в організації незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України до країн Євросоюзу за грошову винагороду.

У фігуранта правоохоронці вилучили паспорти, гроші, мобільні телефони, елементи спецодягу для переміщення іноземців поза встановленими митними пунктами пропуску через державний кордон України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо декількох осіб, з корисливих мотивів).

Суд визнав винним іноземця у скоєнні інкримінованого правопорушення та призначив покарання у вигляді позбавлення волі 5 років з іспитовим терміном 1 рік.

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Теги: ГУНП, Волинь, суд
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