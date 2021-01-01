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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу

Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
За добу 25 травня 2021 року в Україні зафіксували 3 395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 154 у дитей та 73 у медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 778 осіб;
летальних випадків – 208;
одужало – 14 987 осіб.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.

За добу протестували:

методом ПЛР – 30 724 особи,
методом ІФА – 13 108 осіб,
експрес-тестами – 28 156 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 189 858 осіб;
одужало – 1 990 051 особа;
летальних випадків – 49 893;
провели ПЛР-тестувань – 10 076 621.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 385 випадків;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 64 випадки;
Дніпропетровська область – 277 випадків;
Донецька область – 149 випадків;
Житомирська область – 54 випадки;
Закарпатська область – 83 випадки;
Запорізька область – 219 випадків;
Івано-Франківська область – 54 випадки;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 68 випадків;
Львівська область – 172 випадки;
Миколаївська область – 154 випадки;
Одеська область – 81 випадок;
Полтавська область – 61 випадок;
Рівненська область – 185 випадків;
Сумська область – 93 випадки;
Тернопільська область – 68 випадків;
Харківська область – 328 випадків;
Херсонська область – 176 випадків;
Хмельницька область – 93 випадки;
Черкаська область – 105 випадків;
Чернівецька область – 54 випадки;
Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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