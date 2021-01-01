Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу

За добу 25 травня 2021 року в Україні зафіксували 3 395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 154 у дитей та 73 у медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 778 осіб;летальних випадків – 208;одужало – 14 987 осіб.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.За добу протестували:методом ПЛР – 30 724 особи,методом ІФА – 13 108 осіб,експрес-тестами – 28 156 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 189 858 осіб;одужало – 1 990 051 особа;летальних випадків – 49 893;провели ПЛР-тестувань – 10 076 621.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 385 випадків;Вінницька область – 97 випадків;Волинська область – 64 випадки;Дніпропетровська область – 277 випадків;Донецька область – 149 випадків;Житомирська область – 54 випадки;Закарпатська область – 83 випадки;Запорізька область – 219 випадків;Івано-Франківська область – 54 випадки;Київська область – 208 випадків;Кіровоградська область – 73 випадки;Луганська область – 68 випадків;Львівська область – 172 випадки;Миколаївська область – 154 випадки;Одеська область – 81 випадок;Полтавська область – 61 випадок;Рівненська область – 185 випадків;Сумська область – 93 випадки;Тернопільська область – 68 випадків;Харківська область – 328 випадків;Херсонська область – 176 випадків;Хмельницька область – 93 випадки;Черкаська область – 105 випадків;Чернівецька область – 54 випадки;Чернігівська область – 94 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.