Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:54
За добу 25 травня 2021 року в Україні зафіксували 3 395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 154 у дитей та 73 у медпрацівники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 778 осіб;
летальних випадків – 208;
одужало – 14 987 осіб.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.
За добу протестували:
методом ПЛР – 30 724 особи,
методом ІФА – 13 108 осіб,
експрес-тестами – 28 156 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 189 858 осіб;
одужало – 1 990 051 особа;
летальних випадків – 49 893;
провели ПЛР-тестувань – 10 076 621.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 385 випадків;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 64 випадки;
Дніпропетровська область – 277 випадків;
Донецька область – 149 випадків;
Житомирська область – 54 випадки;
Закарпатська область – 83 випадки;
Запорізька область – 219 випадків;
Івано-Франківська область – 54 випадки;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 68 випадків;
Львівська область – 172 випадки;
Миколаївська область – 154 випадки;
Одеська область – 81 випадок;
Полтавська область – 61 випадок;
Рівненська область – 185 випадків;
Сумська область – 93 випадки;
Тернопільська область – 68 випадків;
Харківська область – 328 випадків;
Херсонська область – 176 випадків;
Хмельницька область – 93 випадки;
Черкаська область – 105 випадків;
Чернівецька область – 54 випадки;
Чернігівська область – 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 778 осіб;
летальних випадків – 208;
одужало – 14 987 осіб.
Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.
За добу протестували:
методом ПЛР – 30 724 особи,
методом ІФА – 13 108 осіб,
експрес-тестами – 28 156 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 189 858 осіб;
одужало – 1 990 051 особа;
летальних випадків – 49 893;
провели ПЛР-тестувань – 10 076 621.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 385 випадків;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 64 випадки;
Дніпропетровська область – 277 випадків;
Донецька область – 149 випадків;
Житомирська область – 54 випадки;
Закарпатська область – 83 випадки;
Запорізька область – 219 випадків;
Івано-Франківська область – 54 випадки;
Київська область – 208 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 68 випадків;
Львівська область – 172 випадки;
Миколаївська область – 154 випадки;
Одеська область – 81 випадок;
Полтавська область – 61 випадок;
Рівненська область – 185 випадків;
Сумська область – 93 випадки;
Тернопільська область – 68 випадків;
Харківська область – 328 випадків;
Херсонська область – 176 випадків;
Хмельницька область – 93 випадки;
Черкаська область – 105 випадків;
Чернівецька область – 54 випадки;
Чернігівська область – 94 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
25 травень, 09:37
Коментарі 0
Останні новини
На Волині блискавка влучила у будівлю
Сьогодні, 09:06
Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:54
У липні знову подорожчає електроенергія: якою буде ціна
Сьогодні, 07:31