На Волині блискавка влучила у будівлю

Минулої доби (25 травня) працівники пожежно-рятувальних підрозділів ліквідували 3 пожежі, що трапилися у житловому секторі.Про це повідомляє пресслужба Головногоо управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема, інформують, що о 00:09 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Хмельницьке Мар’янівської територіальної громади – горів дерев’яний житловий будинок. Пожежу ліквідували силами рятувальників 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова, 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечка ГУ ДСНС області та працівники місцевої пожежної охорони смт Мар’янівка. Причину пожежі встановлюють.Окрім того, о 22:12 надійшло повідомлення про пожежу в господарській споруді у селі Буцин Дубівської сільської громади. О 22:27 до місця виклику прибули рятувальники 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Облапи. О 22:38 горіння локалізували, о 00:10 – ліквідували. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок влучання розряду блискавки.Також о 23:10 рятувальники 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та працівники місцевої пожежної охорони села Головне ліквідували пожежу дерев’яного житлового будинку у селі Крушинець Головненської територіальної громади. За попередніми даними, пожежа трапилася через недоліки конструкції димаря.