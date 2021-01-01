вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 64 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" у фейсбуці.

Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 3,
• Ківерцівський район – 1,
• м. Нововолинськ – 2,
• Володимир-Волинський район – 10,
• Іваничівський район – 2,
• Ковельський район – 15,
• Ратнівський район – 1,
• Турійський район – 4,
• Камінь-Каширський район – 8,
• Любешівський район – 1,
• Маневицький район – 4.

Усього станом на 26 травня в області зареєстрували 60 896 випадків хвороби. Одужало – 56 348 осіб (за останню добу – 471).

Летальні випадки – 1137 (за останню добу - 3: Ковельський район – 2, Старовижівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 239 588 осіб, за минулу добу обстежили 1243 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Е-квиток у приміській маршрутці «Луцьк-Кульчин»: як на нововведення реагують пасажири. ВІДЕО
Сьогодні, 09:43
Євро і польський злотий додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 26 травня
Сьогодні, 09:30
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу
Сьогодні, 09:22
На Волині блискавка влучила у будівлю
Сьогодні, 09:06
Скільки випадків COVID-19 підтвердили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:54
Схожі новини
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
25 травень, 09:37
Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Сім смертей та 160 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
22 травень, 09:52
170 нових і 8 летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу 170 нових і 8 летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
21 травень, 09:21
Сім смертей і майже дві сотні нових інфікованих: ситуація щодо COVID-19 на Волині за останню добу Сім смертей і майже дві сотні нових інфікованих: ситуація щодо COVID-19 на Волині за останню добу
19 травень, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
 1
Е-квиток у приміській маршрутці «Луцьк-Кульчин»: як на нововведення реагують пасажири. ВІДЕО
Сьогодні, 09:43
 0
Євро і польський злотий додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 26 травня
Сьогодні, 09:30
 0
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу
Сьогодні, 09:22
 0
На Волині блискавка влучила у будівлю
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8