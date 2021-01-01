Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу
Сьогодні, 09:22
За минулу добу на Волині зареєстрували 64 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" у фейсбуці.
Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 3,
• Ківерцівський район – 1,
• м. Нововолинськ – 2,
• Володимир-Волинський район – 10,
• Іваничівський район – 2,
• Ковельський район – 15,
• Ратнівський район – 1,
• Турійський район – 4,
• Камінь-Каширський район – 8,
• Любешівський район – 1,
• Маневицький район – 4.
Усього станом на 26 травня в області зареєстрували 60 896 випадків хвороби. Одужало – 56 348 осіб (за останню добу – 471).
Летальні випадки – 1137 (за останню добу - 3: Ковельський район – 2, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 239 588 осіб, за минулу добу обстежили 1243 особи.
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Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" у фейсбуці.
Нові випадки виявили у:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 3,
• Ківерцівський район – 1,
• м. Нововолинськ – 2,
• Володимир-Волинський район – 10,
• Іваничівський район – 2,
• Ковельський район – 15,
• Ратнівський район – 1,
• Турійський район – 4,
• Камінь-Каширський район – 8,
• Любешівський район – 1,
• Маневицький район – 4.
Усього станом на 26 травня в області зареєстрували 60 896 випадків хвороби. Одужало – 56 348 осіб (за останню добу – 471).
Летальні випадки – 1137 (за останню добу - 3: Ковельський район – 2, Старовижівський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 239 588 осіб, за минулу добу обстежили 1243 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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