Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію з захворюваністю за минулу добу





Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" у фейсбуці.



Нові випадки виявили у:

• м. Луцьк – 13,

• Луцький район – 3,

• Ківерцівський район – 1,

• м. Нововолинськ – 2,

• Володимир-Волинський район – 10,

• Іваничівський район – 2,

• Ковельський район – 15,

• Ратнівський район – 1,

• Турійський район – 4,

• Камінь-Каширський район – 8,

• Любешівський район – 1,

• Маневицький район – 4.



Усього станом на 26 травня в області зареєстрували 60 896 випадків хвороби. Одужало – 56 348 осіб (за останню добу – 471).



Летальні випадки – 1137 (за останню добу - 3: Ковельський район – 2, Старовижівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 239 588 осіб, за минулу добу обстежили 1243 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 64 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України" у фейсбуці.Нові випадки виявили у:• м. Луцьк – 13,• Луцький район – 3,• Ківерцівський район – 1,• м. Нововолинськ – 2,• Володимир-Волинський район – 10,• Іваничівський район – 2,• Ковельський район – 15,• Ратнівський район – 1,• Турійський район – 4,• Камінь-Каширський район – 8,• Любешівський район – 1,• Маневицький район – 4.Усього станом на 26 травня в області зареєстрували 60 896 випадків хвороби. Одужало – 56 348 осіб (за останню добу – 471).Летальні випадки – 1137 (за останню добу - 3: Ковельський район – 2, Старовижівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 239 588 осіб, за минулу добу обстежили 1243 особи.

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