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Євро і польський злотий додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 26 травня

Євро і польський злотий додали у ціні: курс валют у Луцьку станом на 26 травня
Курс долара у Луцьку станом на 26 травня 2021 року такий: купівля – 27.40, а продаж – 27.50.

Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – 33.54.

Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.49.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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