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Е-квиток у приміській маршрутці «Луцьк-Кульчин»: як на нововведення реагують пасажири. ВІДЕО

Е-квиток у приміській маршрутці «Луцьк-Кульчин»: як на нововведення реагують пасажири. ВІДЕО
На приміському маршруті №104 "Луцьк-Кульчин" розраховуватись можна тепер лише е-квитком та QR-кодом.

Чи зручно користуватися валідатором, — розповіли Суспільному пасажири маршрутки.

Проїзд по Луцьку в маршрутці вартує 6 гривень, а вартість проїзду від Луцька до Кульчина – 14 гривень.

Так, пасажирка Марія Курдюкова, яка їхала з Кульчина до Луцька розповіла, що терміналу для придбання електронного квитка немає.

Картку, каже пасажирка, поповнює через додаток у телефоні, але при цьому, їй набагато легше платити не е-квитком, а банківською карткою.

У приміській 104 маршрутці такої можливості немає. Тут е-квиток треба прикладати двічі: при вході, де знімає максимальну суму за проїзд, а при виході, на картку повертається різниця.

Водій маршрутки "Луцьк-Кульчин" Олександр Качмар, каже, що не всі пасажири знають, що карткою потрібно скористатися двічі: "всі заходять, карточки мають, але бояться, що здачі не поверне, а так люди розраховуються, особливо молодь".

А от Наталія Лазебна цим маршрутом користується майже щодня. Жінка має пільги. Раніше, розповідає, за проїзд у приміських маршрутках платила 50 відсотків від вартості квитка. Нині жінка платить повну вартість проїзду, бо на картку пільги не передбачені, - так пояснили їй у сервісному центрі.

Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов каже, що валідатори будуть встановлюватись на інших приміських маршрутках поступово, за мірою укладання договорів перевізників з Луцькою міською радою.


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Теги: Луцьк, Кульчин, валідатори, проїзд, оплата
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