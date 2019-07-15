«Диміло і димітиме», – очільники Гнідавського цукрового заводу про чорний дим. ВІДЕО

Луцька міська рада наполягає на перевірці. Контролюючі органи її погодили.



Чи зафіксували перевищення викидів і що каже керівництво заводу – у сюжеті



Директор Гнідавського цукрового заводу запевняє: не все, що страшно виглядає, – шкідливе. І чорний густий дим, який третій тиждень час від часу «валить» із заводської труби і лякає людей, шкодить довкіллю не більше, аніж викиди, до прикладу, з труби котельні «Луцьктепла».



Через сумніви і страх лучани почали скаржитися в усі можливі служби. Чорний дим було видно ледь не у третині міста і кількох навколишніх селах.



А от більшість опитаних нами мешканців мікрорайону Вересневе більше переймаються тим, що завод можуть закрити, аніж димною трубою.



Перейти на спалювання мазуту, розповідає керівник цукроварні, змусила не лише висока вартість газу, а й технічні причини. Дозвіл на такі викиди отримали. І їх норм завод не перевищує, – впевнений Василь Муха. Тому, каже, диміло і димітиме. Принаймні, допоки компетентні органи не доведуть зворотного.



Що робиться з викидами на заводі і чи загрожують вони лучанам сьогодні таки прийшла перевірити екоінспекція. Відстежити процес журналістам не дозволили. Остаточні результати оголосять через 10 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цукровий завод знову не дає спокою лучанам. Містяни нарікають на їдкий чорний дим та неприємний запах, від яких, запевняють, навіть погіршується самопочуття. Очільники структури проблеми в цьому не бачать. Натомість. Контролюючі органи її погодили.Чи зафіксували перевищення викидів і що каже керівництво заводу – у сюжеті 12 каналу Директор Гнідавського цукрового заводу запевняє: не все, що страшно виглядає, – шкідливе. І чорний густий дим, який третій тиждень час від часу «валить» із заводської труби і лякає людей, шкодить довкіллю не більше, аніж викиди, до прикладу, з труби котельні «Луцьктепла».Через сумніви і страх лучани почали скаржитися в усі можливі служби. Чорний дим було видно ледь не у третині міста і кількох навколишніх селах.А от більшість опитаних нами мешканців мікрорайону Вересневе більше переймаються тим, що завод можуть закрити, аніж димною трубою.Перейти на спалювання мазуту, розповідає керівник цукроварні, змусила не лише висока вартість газу, а й технічні причини. Дозвіл на такі викиди отримали. І їх норм завод не перевищує, – впевнений. Тому, каже, диміло і димітиме. Принаймні, допоки компетентні органи не доведуть зворотного.Що робиться з викидами на заводі і чи загрожують вони лучанам сьогодні таки прийшла перевірити екоінспекція. Відстежити процес журналістам не дозволили. Остаточні результати оголосять через 10 днів.

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