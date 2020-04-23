На Волині збирають кошти на лікування хлопця, який постраждав у аварії
Сьогодні, 10:14
У Турійську в аварії постраждав молодий чоловік Сергій Яковлюк.
Про це повідомили близькі друзі хлопця.
Автопригода сталась 25 травня. Хлопець потрапив під колеса авто. Наразі він з численними травмами знаходиться в реанімації в Ковелі.
Тож просять небайдужих допомогти з коштами на лікування.
Реквізити для благодійників: номер карти брата - 4790 7299 0263 0557 Яковлюк Ю. Контактний телефон: 0977744378 (Ольга)
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Про це повідомили близькі друзі хлопця.
Автопригода сталась 25 травня. Хлопець потрапив під колеса авто. Наразі він з численними травмами знаходиться в реанімації в Ковелі.
Тож просять небайдужих допомогти з коштами на лікування.
Реквізити для благодійників: номер карти брата - 4790 7299 0263 0557 Яковлюк Ю. Контактний телефон: 0977744378 (Ольга)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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