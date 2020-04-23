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На Волині збирають кошти на лікування хлопця, який постраждав у аварії

На Волині збирають кошти на лікування хлопця, який постраждав у аварії
У Турійську в аварії постраждав молодий чоловік Сергій Яковлюк.

Про це повідомили близькі друзі хлопця.

Автопригода сталась 25 травня. Хлопець потрапив під колеса авто. Наразі він з численними травмами знаходиться в реанімації в Ковелі.

Тож просять небайдужих допомогти з коштами на лікування.

Реквізити для благодійників: номер карти брата - 4790 7299 0263 0557 Яковлюк Ю. Контактний телефон: 0977744378 (Ольга)



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Теги: аварія, допомога, кошти, хлопець
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