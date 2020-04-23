На Волині збирають кошти на лікування хлопця, який постраждав у аварії

Сергій Яковлюк.



Про це повідомили близькі друзі хлопця.



Автопригода сталась 25 травня. Хлопець потрапив під колеса авто. Наразі він з численними травмами знаходиться в реанімації в Ковелі.



Тож просять небайдужих допомогти з коштами на лікування.



Реквізити для благодійників: номер карти брата - 4790 7299 0263 0557 Яковлюк Ю. Контактний телефон: 0977744378 (Ольга)







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