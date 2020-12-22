«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук

У містах України та у Луцьку зокрема невдовзі можуть відновити гаряче водопостачання.Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.Міський головазазначив, що нещодавно в країні склалася кризова ситуація і багато міст опинилися без гарячої води.Він повідомив, що на сьогодні є домовленості про встановлення фіксованої ціни на газ у розмірі 7,4 гривні, є домовленості про скасування передоплати за блакитне паливо, про скасування визначення подобового обсягу використання газу та низка інших, що в майбутньому дозволять відновити гаряче водопостачання. За словами мера, це вдалося зокрема завдяки Асоціації міст України, нардепу Ігорю Палиці.«Сьогодні «Нафтогаз» готує нові умови, нові договори. Після того, як все буде підписане, ми одразу розпочнемо відкликання з відпусток тих працівників, які нам необхідні для того, аби вони працювали на котельнях. Будемо готувати систему в місті до відновлення гарячого водопостачання. Сподіваюся, що всі домовленості, яких досягли, будуть дотримані», - сказав Поліщук.