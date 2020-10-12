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У Луцькому районі вантажівка на смерть збила жінку

У Луцькому районі вантажівка на смерть збила жінку
Під колесами вантажівки у Луцькому районі загинула 60-річна громадянка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, 25 травня, близько 23 години, на автодорозі сполученням "Луцьк-Радехів-Львів", неподалік села Коршів. Водій вантажівки Renault RVI здійснив наїзд на 60-річну жінку. Від отриманих травм громадянка померла на місці події.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.



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Теги: аварія, загибель, ДТП
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