У Луцькому районі вантажівка на смерть збила жінку





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що дорожньо-транспортна пригода трапилась вчора, 25 травня, близько 23 години, на автодорозі сполученням "Луцьк-Радехів-Львів", неподалік села Коршів. Водій вантажівки Renault RVI здійснив наїзд на 60-річну жінку. Від отриманих травм громадянка померла на місці події.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.







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