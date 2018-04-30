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Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців

Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
У ці вихідні команда гімнасток ДЮСШ №2 взяла участь у двох змаганнях з художньої гімнастики: у місті Львові у турнірі "Кришталеві Булави", а також у благодійному турнірі в місті Луцьку - "Крила надії - 2021".

Про це інформує пресслужба КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради"

Отож результати у турнірі "Кришталеві булави":

1 місце посіли:

Красневич Агнія
Форостян Софія
Красневич Злата
Зеленко Катерина

2 місце посіла Немченко Мілана

3 місце вибороли:

Лукаш Ліза
Жук Уляна
Зеленко Анна

6 місце виборола Чирко Єва.

Також в окремих видах:

1 місце за вправу з булавами посіла Зеленко Анна;
1 місце за вправу з обручем посіла Красневич Злата;
2 місце за вправу з булавами посіла Чирко Єва.

У змаганнях "Крила надії-2021" гімнастки посіли такі призові місця:

Перше місце:

Сидорчук Дарина
Купріян Софія
Бунда Злата
Саркісова Вероніка

Друге місце зайняли:

Клімук Анна
Бобровська Катерина
Волчко Христина

Третє місце зайняли:

Забелінська Ліза
Соколова Таня
Стрилюк Дарина
Возняк Христина
Бражнікова Анна
Соколова Надя
Афоніна Вікторія

До змагань спортсменок підготували тренер-викладач Гаврилюк Валентина Рашидівна, Кротік Богдана та Ковальчук Ольга.

Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців


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Теги: гімнастки, Луцьк, учасники
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