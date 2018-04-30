Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців

У ці вихідні команда гімнасток ДЮСШ №2 взяла участь у двох змаганнях з художньої гімнастики: у місті Львові у турнірі "Кришталеві Булави", а також у благодійному турнірі в місті Луцьку - "Крила надії - 2021".Про це інформує пресслужба КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради"Отож результати у турнірі "Кришталеві булави":Красневич АгніяФоростян СофіяКрасневич ЗлатаЗеленко Катерина2 місце посіла Немченко Мілана3 місце вибороли:Лукаш ЛізаЖук УлянаЗеленко Анна6 місце виборола Чирко Єва.Також в окремих видах:1 місце за вправу з булавами посіла Зеленко Анна;1 місце за вправу з обручем посіла Красневич Злата;2 місце за вправу з булавами посіла Чирко Єва.У змаганнях "Крила надії-2021" гімнастки посіли такі призові місця:Перше місце:Сидорчук ДаринаКупріян СофіяБунда ЗлатаСаркісова ВеронікаДруге місце зайняли:Клімук АннаБобровська КатеринаВолчко ХристинаТретє місце зайняли:Забелінська ЛізаСоколова ТаняСтрилюк ДаринаВозняк ХристинаБражнікова АннаСоколова НадяАфоніна ВікторіяДо змагань спортсменок підготували тренер-викладач Гаврилюк Валентина Рашидівна, Кротік Богдана та Ковальчук Ольга.