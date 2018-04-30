Юні гімнастки з Волині змагались у Львові та Луцьку: назвали переможців
Сьогодні, 10:57
У ці вихідні команда гімнасток ДЮСШ №2 взяла участь у двох змаганнях з художньої гімнастики: у місті Львові у турнірі "Кришталеві Булави", а також у благодійному турнірі в місті Луцьку - "Крила надії - 2021".
Про це інформує пресслужба КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради"
Отож результати у турнірі "Кришталеві булави":
1 місце посіли:
Красневич Агнія
Форостян Софія
Красневич Злата
Зеленко Катерина
2 місце посіла Немченко Мілана
3 місце вибороли:
Лукаш Ліза
Жук Уляна
Зеленко Анна
6 місце виборола Чирко Єва.
Також в окремих видах:
1 місце за вправу з булавами посіла Зеленко Анна;
1 місце за вправу з обручем посіла Красневич Злата;
2 місце за вправу з булавами посіла Чирко Єва.
У змаганнях "Крила надії-2021" гімнастки посіли такі призові місця:
Перше місце:
Сидорчук Дарина
Купріян Софія
Бунда Злата
Саркісова Вероніка
Друге місце зайняли:
Клімук Анна
Бобровська Катерина
Волчко Христина
Третє місце зайняли:
Забелінська Ліза
Соколова Таня
Стрилюк Дарина
Возняк Христина
Бражнікова Анна
Соколова Надя
Афоніна Вікторія
До змагань спортсменок підготували тренер-викладач Гаврилюк Валентина Рашидівна, Кротік Богдана та Ковальчук Ольга.
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Про це інформує пресслужба КЗ "ДЮСШ №2 Луцької міської ради"
Отож результати у турнірі "Кришталеві булави":
1 місце посіли:
Красневич Агнія
Форостян Софія
Красневич Злата
Зеленко Катерина
2 місце посіла Немченко Мілана
3 місце вибороли:
Лукаш Ліза
Жук Уляна
Зеленко Анна
6 місце виборола Чирко Єва.
Також в окремих видах:
1 місце за вправу з булавами посіла Зеленко Анна;
1 місце за вправу з обручем посіла Красневич Злата;
2 місце за вправу з булавами посіла Чирко Єва.
У змаганнях "Крила надії-2021" гімнастки посіли такі призові місця:
Перше місце:
Сидорчук Дарина
Купріян Софія
Бунда Злата
Саркісова Вероніка
Друге місце зайняли:
Клімук Анна
Бобровська Катерина
Волчко Христина
Третє місце зайняли:
Забелінська Ліза
Соколова Таня
Стрилюк Дарина
Возняк Христина
Бражнікова Анна
Соколова Надя
Афоніна Вікторія
До змагань спортсменок підготували тренер-викладач Гаврилюк Валентина Рашидівна, Кротік Богдана та Ковальчук Ольга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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