У волинянина знайшли майже кілограм наркотиків: йому «світить» до трьох років за ґратами





Наркотики вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС,



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 25 травня, під час проведення санкціонованого обшуку, у гаражі 27-річного жителя Нововолинська поліцейські виявили 700 г марихуани.Наркотики вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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