Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня
Сьогодні, 11:16
Найближчим часом погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 27-го травня, у більшості областей очікують короткочасні дощі, грози, при грозах можливий поривчастий вітер. Південна частина України та Схід у четвер втримаються від опадів – сюди дощі дійдуть аж в п'ятницю-суботу.
За словами Наталки Діденко, у західних областях у четвер, 27 травня, хоча й є ймовірність дощів, проте локально та невеликі.
Температура повітря завтра обіцяє бути +20+26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині буде, як влітку, +24+28 градусів.
У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21+24 градуси.
Також синоптик розповіла про погоду в Україні вихідними, 29-30 травня.
"У суботу розраховуйте на дощі й навіть зливи. Повсюди в Україні. Хіба що уникнуть опадів Волинь та Рівненщина. Але лише вони.
У неділю північна та південна частини України проскочуть, опиняться у сонці - без істотних опадів", - йдеться у дописі.
А ось у Центрі, на Сході та в більшості західних областей (і знову окрім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
Завтра, 27-го травня, у більшості областей очікують короткочасні дощі, грози, при грозах можливий поривчастий вітер. Південна частина України та Схід у четвер втримаються від опадів – сюди дощі дійдуть аж в п'ятницю-суботу.
За словами Наталки Діденко, у західних областях у четвер, 27 травня, хоча й є ймовірність дощів, проте локально та невеликі.
Температура повітря завтра обіцяє бути +20+26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині буде, як влітку, +24+28 градусів.
У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21+24 градуси.
Також синоптик розповіла про погоду в Україні вихідними, 29-30 травня.
"У суботу розраховуйте на дощі й навіть зливи. Повсюди в Україні. Хіба що уникнуть опадів Волинь та Рівненщина. Але лише вони.
У неділю північна та південна частини України проскочуть, опиняться у сонці - без істотних опадів", - йдеться у дописі.
А ось у Центрі, на Сході та в більшості західних областей (і знову окрім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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