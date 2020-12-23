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Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня

Синоптик розповіла, якою буде погода на Волині у вихідні, 29-30 травня
Найближчим часом погоду в Україні зумовлюватимуть атмосферні фронти.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра, 27-го травня, у більшості областей очікують короткочасні дощі, грози, при грозах можливий поривчастий вітер. Південна частина України та Схід у четвер втримаються від опадів – сюди дощі дійдуть аж в п'ятницю-суботу.

За словами Наталки Діденко, у західних областях у четвер, 27 травня, хоча й є ймовірність дощів, проте локально та невеликі.

Температура повітря завтра обіцяє бути +20+26 градусів, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині буде, як влітку, +24+28 градусів.
У Києві четвер буде із теплим дощем, очікується впродовж дня +21+24 градуси.

Також синоптик розповіла про погоду в Україні вихідними, 29-30 травня.

"У суботу розраховуйте на дощі й навіть зливи. Повсюди в Україні. Хіба що уникнуть опадів Волинь та Рівненщина. Але лише вони.
У неділю північна та південна частини України проскочуть, опиняться у сонці - без істотних опадів", - йдеться у дописі.

А ось у Центрі, на Сході та в більшості західних областей (і знову окрім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі.

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Теги: синоптики, прогноз, погода, Наталка Діденко, Волинь, вихідні
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