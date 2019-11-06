«Багатоповерхівки Були-Петрочука» у Луцьку: у мерії змінили орендаря землі, щоб почати будівництво

У Луцьку змінили орендаря земельної ділянки на вулиці Рівненській, 119 з ТОВ «Житловий квартал» на ТОВ «Будінвест».Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, що 26 липня 2017-го року на сесії Луцької міської ради депутати проголосувалидозволу на відведення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу на вулиці Рівненській, 119, де були теплиці колишнього комунального підприємства «Зелене господарство Луцька». Саме їх компанія і викупила за близько 2,6 мільйона гривень. Із викупом теплиць фірма отримала і першочергове право на оренду земельної ділянки під ними. Згодом з'ясували, що компанія пов’язана із ексдепутатом Луцької міської радита ексзаступником міського головиЗасновником ТОВ «Будінвест» також є Сергій Була.Депутатзазначив, що щодо земельної ділянки є пеня в розмірі 52 тисячі гривень і штрафи на 793 тисячі гривень, які не сплатили і про ці суми ніде не йдеться.«Ми на комісії відшуковуємо з кожної сотки землі отримати хоч якісь кошти в бюджет міста. Тут ситуація така, що ми готові пробачати сотні тисяч гривень лише для того, аби розпочати будівництво», - наголосив він.Голова земельної комісіїсказав, що більшість членів комісії прийшли до позитивного рішення щодо проєкту рішення. Він вважає, що краще здійснювати на землі господарську діяльність, адже сплачуватимуть ПДФО, аніж вона буде простоювати.Голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькій міській радінаголосив, що на Рівненській, 119 усе одно не дадуть здійснювати будівництво через невідповідність генеральному плану Луцька та плану зонування території міста. Нагадаємо, видачу містобудівних умов та«Спочатку має бути сплачений борг теперішнім орендарем. Тим паче, що він мав отримати кошти від продажу майна на цій земельній ділянці. Внаслідок прийняття рішення є загроза, що місто недоотримає кошти», - застеріг Тарас Шкітер.Натомість депутаткакаже: якщо є штрафні санкції, то гроші обов’язково стягнуть. На сьогодні місто вже отримало мільйон від оренди земельної ділянки. Будуватиме на Рівненській, 119 ПрАТ «Луцьксантехмонтаж».«Я не маю ніякого стосунку до землі. Але ще в 2019 році ми підписали, що будемо забудовувати земельну ділянку, до всіх процедур, які розпочалися щодо блокування землі. Мене сюди привело питання завантаженості колективу, який ми на сьогодні зберегли у кількості 700 осіб. Ми гарантуємо надійні регулярні сплати податків, ПДФО. Єдина ціль, яка змусила сюди прийти, - щоб ми мали роботу у майбутньому. На сьогодні заблоковані три ділянки для будівництва: Волиньради, прикордонників і поліції», - сказав голова наглядової ради ПрАТ «Луцьксантехмонтаж». Тому він попросив відкинути політику і проголосувати за це питання.У підсумку, обранці громади підтримали проєкт рішення.