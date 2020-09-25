На Волині багатодітний батько покінчив життя самогубством, випивши отруту





Він випив інсектицид, - пише газета



Інформують, що трагедія сталася близько 5 години ранку. Сильний препарат швидко викликав сильне отруєння.



Пацієнта намагалися повернути до життя медики КНП «Горохівська багатопрофільна лікарня», але були безсилими. Опісля 14:00 він помер.



Односельчани кажуть, що покійний був хорошим чоловіком для дружини, працював трактористом. У нього залишилося 5 дітей, дві пари з яких – близнята шкільного віку.



Інсектициди (від латинського insectum — комаха і caedo — вбиваю) — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах.



Певні комахи суттєво знижують, а в деяких випадках можуть повністю знищити врожай сільськогосподарських культур. Живлячись вегетативними чи генеративними органами рослин, крім прямого зменшення врожаю і його якості, шкідливі комахи і кліщі є джерелами розповсюдження вірусних і грибкових захворювань рослин.



Довідка. Інсектициди — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Контролюючи кількість шкідників, інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість. Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цими днями у селі Мирне Горохівського району звів рахунки з життям 49-річний чоловік.Він випив інсектицид, - пише газета Волинь-нова. Інформують, що трагедія сталася близько 5 години ранку. Сильний препарат швидко викликав сильне отруєння.Пацієнта намагалися повернути до життя медики КНП «Горохівська багатопрофільна лікарня», але були безсилими. Опісля 14:00 він помер.Односельчани кажуть, що покійний був хорошим чоловіком для дружини, працював трактористом. У нього залишилося 5 дітей, дві пари з яких – близнята шкільного віку.Інсектициди (від латинського insectum — комаха і caedo — вбиваю) — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах.Певні комахи суттєво знижують, а в деяких випадках можуть повністю знищити врожай сільськогосподарських культур. Живлячись вегетативними чи генеративними органами рослин, крім прямого зменшення врожаю і його якості, шкідливі комахи і кліщі є джерелами розповсюдження вірусних і грибкових захворювань рослин.Інсектициди — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Контролюючи кількість шкідників, інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість. Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.

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