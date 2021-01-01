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Волинські патрульні допомогли чоловіку, у якого стався епілептичний напад. ВІДЕО

Волинські патрульні допомогли чоловіку, у якого стався епілептичний напад. ВІДЕО
Волинські патрульні надали невідкладну домедичну допомогу чоловікові.

Про це інформує пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.

Як повідомляють, сьогодні, 26 травня, вранці під час несення служби на стаціонарному посту "Цумань", що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), патрульні почули крик про допомогу.

Неподалік несення служби інспектори помітили чоловіка з ознаками епілепсії, який лежав на проїзній частині дороги.

Патрульні Дмитро Дуда, Євген Крук та Максим Кацевич миттєво відреагували, перемістили громадянина з проїзної частини у безпечне місце, розпочали надавати домедичну допомогу та одночасно викликали екстрену медичну допомогу.

До приїзду медиків вартові порядку поклали чоловіка в стабільне бокове положення та здійснили ряд заходів для підтримки життєдіяльності чоловіка. Медичні працівники, які прибули на місце події, подякували патрульним за їхні професійні дії та шпиталізували чоловіка.


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Теги: допомога, Цумань, епілептичний напад, патрульні
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