Волинські патрульні допомогли чоловіку, у якого стався епілептичний напад. ВІДЕО





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Як повідомляють, сьогодні, 26 травня, вранці під час несення служби на стаціонарному посту "Цумань", що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), патрульні почули крик про допомогу.



Неподалік несення служби інспектори помітили чоловіка з ознаками епілепсії, який лежав на проїзній частині дороги.



Патрульні Дмитро Дуда, Євген Крук та Максим Кацевич миттєво відреагували, перемістили громадянина з проїзної частини у безпечне місце, розпочали надавати домедичну допомогу та одночасно викликали екстрену медичну допомогу.



До приїзду медиків вартові порядку поклали чоловіка в стабільне бокове положення та здійснили ряд заходів для підтримки життєдіяльності чоловіка. Медичні працівники, які прибули на місце події, подякували патрульним за їхні професійні дії та шпиталізували чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні надали невідкладну домедичну допомогу чоловікові.Про це інформує пресслужба управління патрульної поліції у Волинській області.Як повідомляють, сьогодні, 26 травня, вранці під час несення служби на стаціонарному посту "Цумань", що на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне), патрульні почули крик про допомогу.Неподалік несення служби інспектори помітили чоловіка з ознаками епілепсії, який лежав на проїзній частині дороги.Патрульнітамиттєво відреагували, перемістили громадянина з проїзної частини у безпечне місце, розпочали надавати домедичну допомогу та одночасно викликали екстрену медичну допомогу.До приїзду медиків вартові порядку поклали чоловіка в стабільне бокове положення та здійснили ряд заходів для підтримки життєдіяльності чоловіка. Медичні працівники, які прибули на місце події, подякували патрульним за їхні професійні дії та шпиталізували чоловіка.

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