Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 травня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54.2. 09:00-17:00с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів : вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна.3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона,ТОВ «Авіо» м.Устилуг : митниця.4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-418 09:00-17:00 с.Заріччя: водонапірна башта, торгівельний кіоск. с.Заріччя, вул.Озерна 21-85, 31-90; Набережна 83-111, 54-108.5. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 ЗТП-210 09:00-17:00 с.Руснів. с.Руснів : вул.Набережна, Березова.6. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00Школа, ФАП, ФОП Ярема, Дейнека, Чмур, с.Будятичі вул.Жовтнева, Вишнева,8-го Березня2. ПЛ10кВ Л04-05 від МВ-1 ЗТП-32 до КВН-1 ЗТП-108 9:30-17:00 клуб, контора, ФОП Євчук, Кривенчук, Макарук, Чміль, Ліпінський ФАП, ДНЗ, школа, с.Мишів, Іванівка, Бужковичі, Луковичі (частково), Маркостав (КТП№208)1. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-280 09:00 - 17:00 с.Грудки вул.Молодіжна, Кірова, пров.Паші Савельєвоі2. ПЛ-0,4кВЛ-2 КТП-281 09:00 - 17:00 с.Великий Обзир вул.Центральна3. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-175 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с Житнівка вул.Прилісна1. 8:30-17:00Ківерцівське міське споживче товариствоМДКП "Ківерціводоканал"ПП "Лагода"Св.Миколаївська громада УПЦ м.КіверціВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК м.Ківерцівул.Воровського,буд.72-124(парні), вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),пров.Л.Чайкіної, вул.Л.Чайкіноївул.Смолярня, Прилісна,вул.40річчя Перемоги, вул.Володимирська, вул.Тиверців (Ст.Бойка),буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а2. ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій МиколайовичФОП Мазнюк Василь КалиновичСГВК ім. ШевченкаПАТ "Укртелеком"Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківФОП Переходько Сергій ФедоровичВідділ освіти Цуманська селишна радаФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-часткововул.Садова, вул.Радянськавул.Прилужна вул. Польова,вул. Гвардійська3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-61. 9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліськас.Засмикис.Білашів2. ПЛ-0,4кВ від ТП-479:00-17:00ФОП Польчук А.ФСільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Кухарі3. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна рада с.Великий Порськ1. 09:00 – 17:00 Водобашня с.Кремеш с.Кремеш вул.Березівка1. 09:00-17:00Теплиці зеленого господарстваПарки і сквериЛандшафтБойлерна вв№1Котельня зеленого господарства вв№1Будмайданчик Рівненська, 113Гуртожиток «Іскра» вв№1 №2 ОСББ Дім 125вул. Рівненська 127 вв№1 №2вул. Рівненська(частково)1. 09:00-17:00ПАТ «Волиньгаз»,ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул.Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка1. 9:00 - 17:00 СВК "Промінь" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ВВ АГРО" сільська рада с.Пульмо Дитсадок с.Пульмо Магазин с.Пульмо ФОП Мазурок Аліна Петрівна Церква с.Пульмо ФОП Кужель Олександр Павлович ФОП Дударчук Л.Ф. Поштове відділення с. Пульмо с.Пульмо Калініна, Молодіжна2. ПЛ 10кВ Л 58-10 від ЛР 27 до КР42 9:00-17:00 с.Бережці3. ПЛ 04кВ КТП-182 9 00 -17 00 с.Затишшя1. КТП-157 10:00-13:00 х.Козовата2. КТП-229 13:20-17:00 х.Хвоїще3. ПЛ-04кв Л-3 КТП-40 9:30-17:00 с.Поступель1. 9:00-17:00с. Доросині, вул.Миру, Молодіжна.2. 9:00-17:00с.Щурин, чайна, магазин, амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква, млин, зерносклад, бригада,с.Квітневе, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАПС/Р Мильськ насоснаСВК "Берег" контораУДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-194 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазинФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, ЛісоваПЛ-0,4кВ ТП-361079:00-17:00 м.Рожище, Кібернет. адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міської ради, дитсадок. магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловинаПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,ПЛ-10кВ Л34-059:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.ПЛ-0,4кВ ТП-362989:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська10ПЛ-0,4кВ ТП-364409:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)11ПЛ-0,4кВ ТП-362679:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка12ПЛ-0,4кВ ТП-365089:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.13КТП-362009:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин14КТП-363559:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська15ПЛ-10кВ Л30-019:00-17:00 с.Копачівка, с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)с.Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)16ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00 с.Студині (повністю)с.Студині (повністю)17ПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)18ПЛ-10кВ Л 71-029:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівкас.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,сТрилісці,(повністю)19ПЛ-10кВ Л71-049:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод "вапнярка,с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,ФОП Богайчук О.С. фермаФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)20ПЛ-10кВ Л71-059:00-17:00 с.Рудка Козинська, с.Козин(повністю)с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:30Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин2. 10:00-16:30ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра – магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, пошта, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Мокрець.