Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 27 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54.
2. 09:00-17:00
с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів : вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна.
3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона,ТОВ «Авіо» м.Устилуг : митниця.
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-418 09:00-17:00 с.Заріччя: водонапірна башта, торгівельний кіоск. с.Заріччя, вул.Озерна 21-85, 31-90; Набережна 83-111, 54-108.
5. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 ЗТП-210 09:00-17:00 с.Руснів. с.Руснів : вул.Набережна, Березова.
6. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
Школа, ФАП, ФОП Ярема, Дейнека, Чмур, с.Будятичі вул.Жовтнева, Вишнева,
8-го Березня
2. ПЛ10кВ Л04-05 від МВ-1 ЗТП-32 до КВН-1 ЗТП-108 9:30-17:00 клуб, контора, ФОП Євчук, Кривенчук, Макарук, Чміль, Ліпінський ФАП, ДНЗ, школа, с.Мишів, Іванівка, Бужковичі, Луковичі (частково), Маркостав (КТП№208)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-280 09:00 - 17:00 с.Грудки вул.Молодіжна, Кірова, пров.Паші Савельєвоі
2. ПЛ-0,4кВЛ-2 КТП-281 09:00 - 17:00 с.Великий Обзир вул.Центральна
3. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-175 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с Житнівка вул.Прилісна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Ківерцівське міське споживче товариство
МДКП "Ківерціводоканал"
ПП "Лагода"
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК м.Ківерці
вул.Воровського,буд.72-124(парні), вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),
пров.Л.Чайкіної, вул.Л.Чайкіної
вул.Смолярня, Прилісна,
вул.40річчя Перемоги, вул.Володимирська, вул.Тиверців (Ст.Бойка),буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а
2. ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка
ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська
вул.Прилужна вул. Польова,
вул. Гвардійська
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-47
9:00-17:00
ФОП Польчук А.Ф
Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Кухарі
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00 Водобашня с.Кремеш с.Кремеш вул.Березівка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Теплиці зеленого господарства
Парки і сквери
Ландшафт
Бойлерна вв№1
Котельня зеленого господарства вв№1
Будмайданчик Рівненська, 113
Гуртожиток «Іскра» вв№1 №2 ОСББ Дім 125
вул. Рівненська 127 вв№1 №2
вул. Рівненська(частково)
Луцький район
1. 09:00-17:00
ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул.Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 17:00 СВК "Промінь" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ВВ АГРО" сільська рада с.Пульмо Дитсадок с.Пульмо Магазин с.Пульмо ФОП Мазурок Аліна Петрівна Церква с.Пульмо ФОП Кужель Олександр Павлович ФОП Дударчук Л.Ф. Поштове відділення с. Пульмо с.Пульмо Калініна, Молодіжна
2. ПЛ 10кВ Л 58-10 від ЛР 27 до КР42 9:00-17:00 с.Бережці
3. ПЛ 04кВ КТП-182 9 00 -17 00 с.Затишшя
Ратнівський район
1. КТП-157 10:00-13:00 х.Козовата
2. КТП-229 13:20-17:00 х.Хвоїще
3. ПЛ-04кв Л-3 КТП-40 9:30-17:00 с.Поступель
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2. 9:00-17:00
с.Щурин, чайна, магазин, амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква, млин, зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет. адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міської ради, дитсадок. магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36298
9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36440
9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13
КТП-36200
9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14
КТП-36355
9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15
ПЛ-10кВ Л30-01
9:00-17:00 с.Копачівка, с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,
с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
с.Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00 с.Студині (повністю)
с.Студині (повністю)
17
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18
ПЛ-10кВ Л 71-02
9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівка
с.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,
с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
19
ПЛ-10кВ Л71-04
9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод "вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
20
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка Козинська, с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. 10:00-16:30
ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра – магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, пошта, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Мокрець.
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Суходоли: вул.Польова 3-45,18-54.
2. 09:00-17:00
с.Хотячів: школа, сільрада, водонапірна башта с.Хотячів : вул.Карбишева, Мічуруна 3-7,2-8; Озерна, Східна.
3. ПЛ-0,4 Л-4, Л-5 ЗТП-293 09:00-17:00 м.Устилуг: митниця, сервісна зона,ТОВ «Авіо» м.Устилуг : митниця.
4. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 КТП-418 09:00-17:00 с.Заріччя: водонапірна башта, торгівельний кіоск. с.Заріччя, вул.Озерна 21-85, 31-90; Набережна 83-111, 54-108.
5. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 ЗТП-210 09:00-17:00 с.Руснів. с.Руснів : вул.Набережна, Березова.
6. ПЛ-0,4 Л-1, Л-2 ЗТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів: школа, зерносклад, церква, клуб. с.Свійчів: вул.Прифермерська 3-7,2-6; Макарова 25-75,32-72; Садова1-7,2-10.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
Школа, ФАП, ФОП Ярема, Дейнека, Чмур, с.Будятичі вул.Жовтнева, Вишнева,
8-го Березня
2. ПЛ10кВ Л04-05 від МВ-1 ЗТП-32 до КВН-1 ЗТП-108 9:30-17:00 клуб, контора, ФОП Євчук, Кривенчук, Макарук, Чміль, Ліпінський ФАП, ДНЗ, школа, с.Мишів, Іванівка, Бужковичі, Луковичі (частково), Маркостав (КТП№208)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-280 09:00 - 17:00 с.Грудки вул.Молодіжна, Кірова, пров.Паші Савельєвоі
2. ПЛ-0,4кВЛ-2 КТП-281 09:00 - 17:00 с.Великий Обзир вул.Центральна
3. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-175 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с Житнівка вул.Прилісна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Ківерцівське міське споживче товариство
МДКП "Ківерціводоканал"
ПП "Лагода"
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК м.Ківерці
вул.Воровського,буд.72-124(парні), вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),
пров.Л.Чайкіної, вул.Л.Чайкіної
вул.Смолярня, Прилісна,
вул.40річчя Перемоги, вул.Володимирська, вул.Тиверців (Ст.Бойка),буд.1-28,
вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а
2. ПЛ-10кВ 96-03 8:30-17:00 ФОП Панасюк Сергій Миколайович
ФОП Мазнюк Василь Калинович
СГВК ім. Шевченка
ПАТ "Укртелеком"
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
Відділ освіти Цуманська селишна рада
ФОП Войтович Наталія Андріївна с.Липне-частково
вул.Садова, вул.Радянська
вул.Прилужна вул. Польова,
вул. Гвардійська
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-193 8:30-17:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-47
9:00-17:00
ФОП Польчук А.Ф
Сільськогосподарське ТзОВ "Зоря" с.Кухарі
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-109 9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
Локачинський район
1. 09:00 – 17:00 Водобашня с.Кремеш с.Кремеш вул.Березівка
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Теплиці зеленого господарства
Парки і сквери
Ландшафт
Бойлерна вв№1
Котельня зеленого господарства вв№1
Будмайданчик Рівненська, 113
Гуртожиток «Іскра» вв№1 №2 ОСББ Дім 125
вул. Рівненська 127 вв№1 №2
вул. Рівненська(частково)
Луцький район
1. 09:00-17:00
ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул.Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 17:00 СВК "Промінь" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" ВВ АГРО" сільська рада с.Пульмо Дитсадок с.Пульмо Магазин с.Пульмо ФОП Мазурок Аліна Петрівна Церква с.Пульмо ФОП Кужель Олександр Павлович ФОП Дударчук Л.Ф. Поштове відділення с. Пульмо с.Пульмо Калініна, Молодіжна
2. ПЛ 10кВ Л 58-10 від ЛР 27 до КР42 9:00-17:00 с.Бережці
3. ПЛ 04кВ КТП-182 9 00 -17 00 с.Затишшя
Ратнівський район
1. КТП-157 10:00-13:00 х.Козовата
2. КТП-229 13:20-17:00 х.Хвоїще
3. ПЛ-04кв Л-3 КТП-40 9:30-17:00 с.Поступель
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с. Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2. 9:00-17:00
с.Щурин, чайна, магазин, амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква, млин, зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36107
9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет. адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міської ради, дитсадок. магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8
ПЛ-10кВ Л34-05
9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36298
9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36440
9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36267
9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36508
9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13
КТП-36200
9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14
КТП-36355
9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15
ПЛ-10кВ Л30-01
9:00-17:00 с.Копачівка, с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,
с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
с.Копачівка,с. Башова, с.Тростянка,с.Іванчиці,
с.Озденіж,с.Уляники,с.Городині (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00 с.Студині (повністю)
с.Студині (повністю)
17
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18
ПЛ-10кВ Л 71-02
9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівка
с.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці,с.Линівка,с.Малинівка,
с.Мар’янівка,с.Милін,с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
19
ПЛ-10кВ Л71-04
9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод "вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
20
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка Козинська, с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. 10:00-16:30
Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. 10:00-16:30
ФГ «Поліська родина» - адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра – магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, пошта, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Мокрець.
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