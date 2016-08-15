У трійці лідерів Forbes відбулись зміни: Джефф Безос поступився місцем Бернару Арно

Джефф Безос, а вже в травні його місце зайняв інший лідер. Згідно з новим дослідженням, першу сходинку рейтингу мільярдерів посів Бернар Арно, засновник дому Louis Vuitton.



В травні рейтинг найбагатших людей вдруге очолив Бернар Арно



У квітні 2021 року Forbes оголосив найбагатшою людиною планети засновника Amazon Джеффа Безоса. При цьому наголошували, що статки Безоса перевищили $200 млрд. Рекордний капітал зафіксували третій раз, починаючи з 2020 року. Але поточна інформація змінюється мало не щодня, і, як повідомляють



За останній місяць Джефф Безос втратив частку капіталу та перемістився на другу сходинку таблиці зі статками у $186 млрд. Молодий та амбіційний Ілон Маск посунувся на третє місце: його капітал зменшився до $147,3 млрд після зменшення вартості акцій Tesla та коливань курсу Bitcoin.



Рейтинг мільярдерів в реальному часі



Трійка мільярдерів-лідерів Forbes вже деякий час залишається незмінною: між Джеффом Безосом, Бернаром Арно та Ілоном Маском з мінливим успіхом йде суперечка за перше місце. У 2020 році власник LVMH вже був визнаний найбагатшою людиною на планеті, проте незабаром пропустив вперед засновника Amazon. На початку січня 2021 року на першу сходинку піднявся Ілон Маск, але протримався на ній нетривалий час.



«Форбс» проводить не тільки місячні та річні дослідження, а й заснував «Рейтинг мільярдерів в реальному часі», який дає можливість спостерігати за щоденними коливаннями капіталу найбагатших людей світу. Згідно з цим рейтингом, станом на 25 травня Джефф Безос знов обійшов свого головного суперника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще у квітні найбагатшою людиною за версією Forbes був, а вже в травні його місце зайняв інший лідер. Згідно з новим дослідженням, першу сходинку рейтингу мільярдерів посів, засновник дому Louis Vuitton.У квітні 2021 року Forbes оголосив найбагатшою людиною планети засновника Amazon. При цьому наголошували, що статки Безоса перевищили $200 млрд. Рекордний капітал зафіксували третій раз, починаючи з 2020 року. Але поточна інформація змінюється мало не щодня, і, як повідомляють «News Meta» , відбулась зміна лідера: згідно з новим дослідженням, перше місце рейтингу посів Бернар Арно. Капітал засновника та президента альянсу Louis Vuitton Moet Hennessy оцінили в $186,3 млрд. Проте на офіційній сторінці Forbes, де публікують останні дані, зробили примітку: «Бернар Арно та родина».За останній місяць Джефф Безос втратив частку капіталу та перемістився на другу сходинку таблиці зі статками у $186 млрд. Молодий та амбіційнийпосунувся на третє місце: його капітал зменшився до $147,3 млрд після зменшення вартості акцій Tesla та коливань курсу Bitcoin.Трійка мільярдерів-лідерів Forbes вже деякий час залишається незмінною: між Джеффом Безосом, Бернаром Арно таз мінливим успіхом йде суперечка за перше місце. У 2020 році власник LVMH вже був визнаний найбагатшою людиною на планеті, проте незабаром пропустив вперед засновника Amazon. На початку січня 2021 року на першу сходинку піднявся Ілон Маск, але протримався на ній нетривалий час.«Форбс» проводить не тільки місячні та річні дослідження, а й заснував «Рейтинг мільярдерів в реальному часі», який дає можливість спостерігати за щоденними коливаннями капіталу найбагатших людей світу. Згідно з цим рейтингом, станом на 25 травня Джефф Безос знов обійшов свого головного суперника.

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