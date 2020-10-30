«Влада хоче, щоб люди помирали вдома?»: у Луцьку просять не закривати «ковідні» медзаклади





Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо, Національна служба здоров'я України



Натомість пропонують лишити для надання допомоги Волинську обласну інфекційну лікарню та Луцьку центральну районну лікарню.



За словами Ігоря Поліщука, під час нещодавнього загострення ситуації з захворюваністю, враховуючи достатню кількість медзакладів, в інфекційній лікарні залишалося біля 10 місць з доступом до кисню.



«Де будуть люди лікуватися? Де будуть отримувати кисневу підтримку? Чи влада хоче, щоб вони вдома помирали? Я розумію, що таке рішення викликане бажанням зекономити кошти з держбюджету. Але не можна економити на здоров’ї та житті українців, лучан. На сьогодні ніхто не може назвати причинно-наслідковий зв’язок, який породжує нові хвилі коронавірусу», - наголосив мер.



До того ж, луцька райлікарні немає централізованої системи постачання кисню. Тому представники ОДА та медики поїхали в столицю, аби розібратися в ситуації.



«Всі вірусологи, епідеміологи говорять про те, що вірус мутує. Ми не знаємо, що нас буде очікувати восени. Зараз ситуація стабілізувалася, але ми маємо розуміти, що це літній час. Організувати палату з киснем – це не організувати прийом сімейного лікаря. Це і гроші, і технічне забезпечення, і безпека перебування пацієнта та медичного персоналу. Це дуже дивне рішення», - додала депутатка Оксана Лєщинська.



Тож луцькі депутати звернулися до влади з вимогою не закривати медичні установи, де надають допомогу хворим на коронавірус пацієнтам.

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