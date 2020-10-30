«Влада хоче, щоб люди помирали вдома?»: у Луцьку просять не закривати «ковідні» медзаклади
Сьогодні, 12:57
Луцьк звернувся до Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я з вимогою не закривати шпиталь для хворих на коронавірус у Боголюбах, тимчасовий госпіталь на базі Луцького клінічного пологового будинку та відділення у Луцькій міській клінічній лікарні.
Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, Національна служба здоров'я України пропонує виключити Волинську обласну клінічну лікарню, тимчасовий інфекційний госпіталь при Луцькому клінічному пологовому будинку та Луцьку міську клінічну лікарню з переліку закладів, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19.
Натомість пропонують лишити для надання допомоги Волинську обласну інфекційну лікарню та Луцьку центральну районну лікарню.
За словами Ігоря Поліщука, під час нещодавнього загострення ситуації з захворюваністю, враховуючи достатню кількість медзакладів, в інфекційній лікарні залишалося біля 10 місць з доступом до кисню.
«Де будуть люди лікуватися? Де будуть отримувати кисневу підтримку? Чи влада хоче, щоб вони вдома помирали? Я розумію, що таке рішення викликане бажанням зекономити кошти з держбюджету. Але не можна економити на здоров’ї та житті українців, лучан. На сьогодні ніхто не може назвати причинно-наслідковий зв’язок, який породжує нові хвилі коронавірусу», - наголосив мер.
До того ж, луцька райлікарні немає централізованої системи постачання кисню. Тому представники ОДА та медики поїхали в столицю, аби розібратися в ситуації.
«Всі вірусологи, епідеміологи говорять про те, що вірус мутує. Ми не знаємо, що нас буде очікувати восени. Зараз ситуація стабілізувалася, але ми маємо розуміти, що це літній час. Організувати палату з киснем – це не організувати прийом сімейного лікаря. Це і гроші, і технічне забезпечення, і безпека перебування пацієнта та медичного персоналу. Це дуже дивне рішення», - додала депутатка Оксана Лєщинська.
Тож луцькі депутати звернулися до влади з вимогою не закривати медичні установи, де надають допомогу хворим на коронавірус пацієнтам.
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Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, Національна служба здоров'я України пропонує виключити Волинську обласну клінічну лікарню, тимчасовий інфекційний госпіталь при Луцькому клінічному пологовому будинку та Луцьку міську клінічну лікарню з переліку закладів, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19.
Натомість пропонують лишити для надання допомоги Волинську обласну інфекційну лікарню та Луцьку центральну районну лікарню.
За словами Ігоря Поліщука, під час нещодавнього загострення ситуації з захворюваністю, враховуючи достатню кількість медзакладів, в інфекційній лікарні залишалося біля 10 місць з доступом до кисню.
«Де будуть люди лікуватися? Де будуть отримувати кисневу підтримку? Чи влада хоче, щоб вони вдома помирали? Я розумію, що таке рішення викликане бажанням зекономити кошти з держбюджету. Але не можна економити на здоров’ї та житті українців, лучан. На сьогодні ніхто не може назвати причинно-наслідковий зв’язок, який породжує нові хвилі коронавірусу», - наголосив мер.
До того ж, луцька райлікарні немає централізованої системи постачання кисню. Тому представники ОДА та медики поїхали в столицю, аби розібратися в ситуації.
«Всі вірусологи, епідеміологи говорять про те, що вірус мутує. Ми не знаємо, що нас буде очікувати восени. Зараз ситуація стабілізувалася, але ми маємо розуміти, що це літній час. Організувати палату з киснем – це не організувати прийом сімейного лікаря. Це і гроші, і технічне забезпечення, і безпека перебування пацієнта та медичного персоналу. Це дуже дивне рішення», - додала депутатка Оксана Лєщинська.
Тож луцькі депутати звернулися до влади з вимогою не закривати медичні установи, де надають допомогу хворим на коронавірус пацієнтам.
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