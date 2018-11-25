У Ковелі затримали вантажівку, у якій перевозили незаконно зрубані дуби
Сьогодні, 13:12
У Ковелі поліція затримала вантажівку із сумнівною деревиною.
Так, 26 травня, на вулиці Луцькій патрульні поліцейські зупинили вантажівку Mersedes під керуванням 51-річного жителя району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік перевозив 19 дубових колод без жодних на це документів. Погодження деревини волинянин пояснити правоохоронцям не зміг.
Транспортний засіб із вантажем вилучили та помістили на арешт майданчик. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
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Так, 26 травня, на вулиці Луцькій патрульні поліцейські зупинили вантажівку Mersedes під керуванням 51-річного жителя району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік перевозив 19 дубових колод без жодних на це документів. Погодження деревини волинянин пояснити правоохоронцям не зміг.
Транспортний засіб із вантажем вилучили та помістили на арешт майданчик. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
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