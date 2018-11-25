вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі затримали вантажівку, у якій перевозили незаконно зрубані дуби

У Ковелі затримали вантажівку, у якій перевозили незаконно зрубані дуби
У Ковелі поліція затримала вантажівку із сумнівною деревиною.

Так, 26 травня, на вулиці Луцькій патрульні поліцейські зупинили вантажівку Mersedes під керуванням 51-річного жителя району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Чоловік перевозив 19 дубових колод без жодних на це документів. Погодження деревини волинянин пояснити правоохоронцям не зміг.

Транспортний засіб із вантажем вилучили та помістили на арешт майданчик. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

У Ковелі затримали вантажівку, у якій перевозили незаконно зрубані дуби




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, деревина, затримання, поліція, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відремонтують пішохідний міст, що веде до залізничного вокзалу
Сьогодні, 13:30
План реконструкції проспекту Волі просять показати загалу
Сьогодні, 13:22
У Ковелі затримали вантажівку, у якій перевозили незаконно зрубані дуби
Сьогодні, 13:12
«Влада хоче, щоб люди помирали вдома?»: у Луцьку просять не закривати «ковідні» медзаклади
Сьогодні, 12:57
У трійці лідерів Forbes відбулись зміни: Джефф Безос поступився місцем Бернару Арно
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
В урочищі на Волині арештували вантажівку із незаконно зрубаною деревиною В урочищі на Волині арештували вантажівку із незаконно зрубаною деревиною
20 січень, 17:15
Ковельчанина затримали за те, що був п'яним і курив у громадському місці. ФОТО Ковельчанина затримали за те, що був п'яним і курив у громадському місці. ФОТО
25 листопад, 2018, 21:47
На Волині чоловік під час затримання погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських На Волині чоловік під час затримання погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських
25 травень, 10:24
У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів
20 травень, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
 1
Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 14:08
 0
У Луцьку відремонтують пішохідний міст, що веде до залізничного вокзалу
Сьогодні, 13:30
 0
План реконструкції проспекту Волі просять показати загалу
Сьогодні, 13:22
 0
У Ковелі затримали вантажівку, у якій перевозили незаконно зрубані дуби
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8