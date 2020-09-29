У Луцьку просять облаштувати ще дві зупинки
Сьогодні, 15:23
На вулицях Гнідавська та Потебні просять встановити нові зупинки.
Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат, представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход розповів, що до нього звернулися мешканці мікрорайону Гнідава, а також учні гімназії №14 та батьки стосовно облаштування двох зупинок.
Відтак, пропонують встановити «розумну» зупинку на вулиці Гнідавській, 49, а також звичайну зупинку з накриттям та місцями для сидіння на вулиці Потебні біля будинку №72.
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Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат, представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход розповів, що до нього звернулися мешканці мікрорайону Гнідава, а також учні гімназії №14 та батьки стосовно облаштування двох зупинок.
Відтак, пропонують встановити «розумну» зупинку на вулиці Гнідавській, 49, а також звичайну зупинку з накриттям та місцями для сидіння на вулиці Потебні біля будинку №72.
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