У Луцьку просять облаштувати ще дві зупинки

На вулицях Гнідавська та Потебні просять встановити нові зупинки.Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.Депутат, представник Громадянського Руху «СВІДОМІ»розповів, що до нього звернулися мешканці мікрорайону Гнідава, а також учні гімназії №14 та батьки стосовно облаштування двох зупинок.Відтак, пропонують встановити «розумну» зупинку на вулиці Гнідавській, 49, а також звичайну зупинку з накриттям та місцями для сидіння на вулиці Потебні біля будинку №72.