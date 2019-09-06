У Луцьку відремонтують пішохідний міст, що веде до залізничного вокзалу
Сьогодні, 13:30
У Луцьку ремонтуватимуть пішохідний міст, що веде від «Каравану» до залізничного вокзалу.
Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат, представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Лучик розповів, що до нього звернулися лучани з приводу дефектів і поступового руйнування мосту.
«Ним користуються чимало приїжджих, туристів, мешканців навколишніх сіл, які йдуть на автовокзал, таким чином складається певне враження про місто», - каже Лучик.
Тому у депутатському запиті він просить здійснити огляд мосту і при потребі запланувати його поточний ремонт.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на сьогодні уклали договір щодо визначення проєкту та необхідної суми коштів на ремонт мосту.
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Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат, представник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Андрій Лучик розповів, що до нього звернулися лучани з приводу дефектів і поступового руйнування мосту.
«Ним користуються чимало приїжджих, туристів, мешканців навколишніх сіл, які йдуть на автовокзал, таким чином складається певне враження про місто», - каже Лучик.
Тому у депутатському запиті він просить здійснити огляд мосту і при потребі запланувати його поточний ремонт.
Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що на сьогодні уклали договір щодо визначення проєкту та необхідної суми коштів на ремонт мосту.
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