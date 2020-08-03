Оштрафували 10-х волинян, які надали прикордонникам фальшиві тести на Covid-19





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Увечері 25 квітня 2021 року чоловіки, які поверталися із заробітків з Республіки Польща, під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин», аби уникнути обов'язку перебувати на самоізоляції задля запобігання поширенню хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України підроблені довідки про негативний тест на коронавірус.



Усіх їх суд визнав винними у використанні завідомо підробленого документа й призначив покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) кожному.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десятьох жителів Камінь-Каширщини покарали за використання підроблених тестів на коронавірус.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Увечері 25 квітня 2021 року чоловіки, які поверталися із заробітків з Республіки Польща, під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин», аби уникнути обов'язку перебувати на самоізоляції задля запобігання поширенню хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України підроблені довідки про негативний тест на коронавірус.Усіх їх суд визнав винними у використанні завідомо підробленого документа й призначив покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) кожному.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію