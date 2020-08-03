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Оштрафували 10-х волинян, які надали прикордонникам фальшиві тести на Covid-19

Оштрафували 10-х волинян, які надали прикордонникам фальшиві тести на Covid-19
Десятьох жителів Камінь-Каширщини покарали за використання підроблених тестів на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Увечері 25 квітня 2021 року чоловіки, які поверталися із заробітків з Республіки Польща, під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску «Ягодин», аби уникнути обов'язку перебувати на самоізоляції задля запобігання поширенню хвороби, спричиненої вірусом COVID-19, надали працівникам Державної прикордонної служби України підроблені довідки про негативний тест на коронавірус.

Усіх їх суд визнав винними у використанні завідомо підробленого документа й призначив покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) кожному.


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Теги: суд, підроблені тести, Ягодин
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