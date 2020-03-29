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Волинський каноїст втретє став чемпіоном України

Волинський каноїст втретє став чемпіоном України
В каное-одиночці на дистанції 1000 м чемпіоном України втретє поспіль став волинянин Юрій Вандюк, який мав над конкурентами досить відчутну перевагу. Час Вандюка – 3.56,77.

Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці Федерації каное України.

За срібну нагороду «зарубилися» чотири спортсмени. Першим в цій боротьбі став також волинянин - Віктор Свиридюк – 3.58,71.

"Бронза" в активі Дениса Давидова (Запорізька) – 3.59,11. Четвертим став мультімедаліст молодіжного чемпіонату Даниїл Харечко (Одеська) – 3.59,37, п’ятим – досвідчений Едуард Шеметило (Полтавська) – 4.00,93.

Волинський каноїст втретє став чемпіоном України
Волинський каноїст втретє став чемпіоном України

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Теги: каноє, спорт, чемпіоно України, волинянин
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