Волинський каноїст втретє став чемпіоном України

Юрій Вандюк, який мав над конкурентами досить відчутну перевагу. Час Вандюка – 3.56,77.



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За срібну нагороду «зарубилися» чотири спортсмени. Першим в цій боротьбі став також волинянин - Віктор Свиридюк – 3.58,71.



"Бронза" в активі Дениса Давидова (Запорізька) – 3.59,11. Четвертим став мультімедаліст молодіжного чемпіонату Даниїл Харечко (Одеська) – 3.59,37, п’ятим – досвідчений Едуард Шеметило (Полтавська) – 4.00,93.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В каное-одиночці на дистанції 1000 м чемпіоном України втретє поспіль став волинянин, який мав над конкурентами досить відчутну перевагу. Час Вандюка – 3.56,77.Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці Федерації каное України.За срібну нагороду «зарубилися» чотири спортсмени. Першим в цій боротьбі став також волинянин -– 3.58,71."Бронза" в активі(Запорізька) – 3.59,11. Четвертим став мультімедаліст молодіжного чемпіонату(Одеська) – 3.59,37, п’ятим – досвідчений(Полтавська) – 4.00,93.

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