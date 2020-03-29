Волинський каноїст втретє став чемпіоном України
Сьогодні, 18:21
В каное-одиночці на дистанції 1000 м чемпіоном України втретє поспіль став волинянин Юрій Вандюк, який мав над конкурентами досить відчутну перевагу. Час Вандюка – 3.56,77.
Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці Федерації каное України.
За срібну нагороду «зарубилися» чотири спортсмени. Першим в цій боротьбі став також волинянин - Віктор Свиридюк – 3.58,71.
"Бронза" в активі Дениса Давидова (Запорізька) – 3.59,11. Четвертим став мультімедаліст молодіжного чемпіонату Даниїл Харечко (Одеська) – 3.59,37, п’ятим – досвідчений Едуард Шеметило (Полтавська) – 4.00,93.
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Про це повідомляють на офіційній фейсбук-сторінці Федерації каное України.
За срібну нагороду «зарубилися» чотири спортсмени. Першим в цій боротьбі став також волинянин - Віктор Свиридюк – 3.58,71.
"Бронза" в активі Дениса Давидова (Запорізька) – 3.59,11. Четвертим став мультімедаліст молодіжного чемпіонату Даниїл Харечко (Одеська) – 3.59,37, п’ятим – досвідчений Едуард Шеметило (Полтавська) – 4.00,93.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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