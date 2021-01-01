вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці двох сіл поблизу Луцька на день залишаться без газу

Мешканці двох сіл поблизу Луцька на день залишаться без газу
27 травня спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газових мережах в с. Жидичин та с. Кульчин.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

У зв'язку з цим з 09:00 год до 17:00 год припинять газопостачання на таких вулицях с. Жидичин: вул. Д. Галицького, Б.Хмельницького, І. Франка, Ковельська, Лугова, Миру, Монастирська, Селещна, Учительська, Ямківська та у с. Кульчин: вул. Незалежності, Заводська, Клепачівська, Вишнева, Космонавтів, Лісова, Польова, Садова.

Фахівці проведуть відрізку газопроводів вводів с/тиску від розподільчого газопроводу у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті.

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадують фахівці.

Відновлення газопостачання 228 споживачам відбудеться 27 травня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Жидичин, Кульчин, відлючення газу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській трасі зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:30
У Луцьку просять облаштувати ще дві зупинки
Сьогодні, 15:23
Мешканці двох сіл поблизу Луцька на день залишаться без газу
Сьогодні, 15:00
Оштрафували 10-х волинян, які надали прикордонникам фальшиві тести на Covid-19
Сьогодні, 14:30
Поблизу Луцька – аварія: Audi влетів у стовп. ФОТО
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Е-квиток у приміській маршрутці «Луцьк-Кульчин»: як на нововведення реагують пасажири. ВІДЕО Е-квиток у приміській маршрутці «Луцьк-Кульчин»: як на нововведення реагують пасажири. ВІДЕО
Сьогодні, 09:43
Монахиня з Волині розповіла про чернече життя і чому вирішила присвятити себе Богу Монахиня з Волині розповіла про чернече життя і чому вирішила присвятити себе Богу
25 травень, 15:55
У селі Кульчин місцеві жителі виступають проти закриття школи. ВІДЕО У селі Кульчин місцеві жителі виступають проти закриття школи. ВІДЕО
07 квітень, 16:32
У Луцьку шукають перевізника, аби забезпечити проїзд до Жидичина У Луцьку шукають перевізника, аби забезпечити проїзд до Жидичина
07 квітень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
 1
Волинянин, який відсидів у тюрмі 4 роки за смертельну ДТП, хотів відкупитись від поліцейських за п'яну їзду
Сьогодні, 15:56
 0
Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: чи був пілот тверезим і що призвело до падіння
Сьогодні, 15:42
 0
На волинській трасі зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку просять облаштувати ще дві зупинки
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8