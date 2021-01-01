Мешканці двох сіл поблизу Луцька на день залишаться без газу
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27 травня спеціалісти АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газових мережах в с. Жидичин та с. Кульчин.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
У зв'язку з цим з 09:00 год до 17:00 год припинять газопостачання на таких вулицях с. Жидичин: вул. Д. Галицького, Б.Хмельницького, І. Франка, Ковельська, Лугова, Миру, Монастирська, Селещна, Учительська, Ямківська та у с. Кульчин: вул. Незалежності, Заводська, Клепачівська, Вишнева, Космонавтів, Лісова, Польова, Садова.
Фахівці проведуть відрізку газопроводів вводів с/тиску від розподільчого газопроводу у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадують фахівці.
Відновлення газопостачання 228 споживачам відбудеться 27 травня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
У зв'язку з цим з 09:00 год до 17:00 год припинять газопостачання на таких вулицях с. Жидичин: вул. Д. Галицького, Б.Хмельницького, І. Франка, Ковельська, Лугова, Миру, Монастирська, Селещна, Учительська, Ямківська та у с. Кульчин: вул. Незалежності, Заводська, Клепачівська, Вишнева, Космонавтів, Лісова, Польова, Садова.
Фахівці проведуть відрізку газопроводів вводів с/тиску від розподільчого газопроводу у відповідності до затвердженого Плану розвитку АТ «Волиньгаз». Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу у побуті.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадують фахівці.
Відновлення газопостачання 228 споживачам відбудеться 27 травня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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