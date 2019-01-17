На волинській трасі зіткнулися дві автівки





Про це



Сьогодні, 26 травня, вдень патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), 358 км за участю двох транспортних засобів.



Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 66-річний водій Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись на другорядній дорозі, не надав переваги у русі автомобілю УАЗ 3909, який рухався на перехрещеній проїзній частині на головній дорозі. Внаслідок цього відбулося зіткнення.



На щастя, обійшлося без травм.



На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) через порушення правил проїзду перехрестя одим із водіїв зіткнулися два автомобілі.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Сьогодні, 26 травня, вдень патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), 358 км за участю двох транспортних засобів.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 66-річний водій Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись на другорядній дорозі, не надав переваги у русі автомобілю УАЗ 3909, який рухався на перехрещеній проїзній частині на головній дорозі. Внаслідок цього відбулося зіткнення.На щастя, обійшлося без травм.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

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