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На волинській трасі зіткнулися дві автівки

На волинській трасі зіткнулися дві автівки
На трасі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) через порушення правил проїзду перехрестя одим із водіїв зіткнулися два автомобілі.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Сьогодні, 26 травня, вдень патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), 358 км за участю двох транспортних засобів.

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 66-річний водій Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись на другорядній дорозі, не надав переваги у русі автомобілю УАЗ 3909, який рухався на перехрещеній проїзній частині на головній дорозі. Внаслідок цього відбулося зіткнення.

На щастя, обійшлося без травм.

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

На волинській трасі зіткнулися дві автівки

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Теги: Волинь, траса, ДТП
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