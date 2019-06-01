Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янці-Подільському: чи був пілот тверезим і що призвело до падіння
Сьогодні, 15:42
Причиною падіння повітряної кулі біля села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району 22 травня під час проведення фестивалю була, найімовірніше, несприятлива погода. Таку версію трагедії, в якій загинув 53-річний чоловік, назвали у поліції.
Про це заявили начальник ГУ НП в області Руслан Герасимчук та начальник ГУ ДСНС в області Едуард Братко під час брифінгу 25 травня, - пише ТСН.
За інформацією правоохоронців, куля була виготовлена в 2003 році. Сам пілот має 10-річний досвід у сфері повітроплавання та відповідну ліцензію. Також пасажирів та пілота повітряної кулі вже перевірили на можливий стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Аналізи показали, що вони всі були тверезими.
Водночас поліцейські попередньою причиною падіння повітряної кулі називають пориви вітру. Проте остаточні висновки будуть після проведення усіх експертиз.
"Але порив вітру вплинув на те, що сталася ця трагедія", – заявив очільник обласної поліції Руслан Герасимчук.
Своєю чергою, керівник ДСНС Едуард Братко уточнив, що загиблого пасажира знайшли на території кладовища місцеві мешканці, а травмованим - першу допомогу надали рятувальники.
Наразі за цим фактом призначено низку експертиз та перевірок, до слідства залучено фахівців національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів.
Голова ОДА Сергій Гамалій додав, що фестиваль повітряних куль є візитівкою області. За його словами, заборонити його чи відмовитися від нього не можна.
"Але він має проводитись в безпечних умовах з обов’язковим залученням працівників поліції, страховками. Бо ж не завжди повітряні кулі є легальними", – наголосив Гамалій.
Місцеві видання з посиланням на інформацію начальника управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міськради Юрія Пливанюка пишуть, що із п’яти потерпілих осіб, які були госпіталізовані до лікарні, залишаються на лікуванні двоє. Решта виписані або переведені до інших медзакладів.
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Про це заявили начальник ГУ НП в області Руслан Герасимчук та начальник ГУ ДСНС в області Едуард Братко під час брифінгу 25 травня, - пише ТСН.
За інформацією правоохоронців, куля була виготовлена в 2003 році. Сам пілот має 10-річний досвід у сфері повітроплавання та відповідну ліцензію. Також пасажирів та пілота повітряної кулі вже перевірили на можливий стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Аналізи показали, що вони всі були тверезими.
Водночас поліцейські попередньою причиною падіння повітряної кулі називають пориви вітру. Проте остаточні висновки будуть після проведення усіх експертиз.
"Але порив вітру вплинув на те, що сталася ця трагедія", – заявив очільник обласної поліції Руслан Герасимчук.
Своєю чергою, керівник ДСНС Едуард Братко уточнив, що загиблого пасажира знайшли на території кладовища місцеві мешканці, а травмованим - першу допомогу надали рятувальники.
Наразі за цим фактом призначено низку експертиз та перевірок, до слідства залучено фахівців національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів.
Голова ОДА Сергій Гамалій додав, що фестиваль повітряних куль є візитівкою області. За його словами, заборонити його чи відмовитися від нього не можна.
"Але він має проводитись в безпечних умовах з обов’язковим залученням працівників поліції, страховками. Бо ж не завжди повітряні кулі є легальними", – наголосив Гамалій.
Місцеві видання з посиланням на інформацію начальника управління охорони здоров’я Кам’янець-Подільської міськради Юрія Пливанюка пишуть, що із п’яти потерпілих осіб, які були госпіталізовані до лікарні, залишаються на лікуванні двоє. Решта виписані або переведені до інших медзакладів.
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