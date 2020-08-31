Волинянин, який відсидів у тюрмі 4 роки за смертельну ДТП, хотів відкупитись від поліцейських за п'яну їзду

31-річного волинянина судитимуть за хабар поліцейському.Так, уночі 21 серпня 2019 року у Любомлі чоловіка, який напідпитку перебував за кермом автомобіля, спинили працівники поліції за порушення правил дорожнього руху, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Під час спілкування з водієм один із поліцейських запропонував йому залагодити питання щодо не притягнення до відповідальності за 200 доларів.Водій, який свого часу відбував покарання у виді чотирьох років позбавлення волі та на два роки був позбавлений права керувати транспортними засобами, бо спричинив смертельну ДТП, погодився.За кілька годин він перевів кошти через банківський термінал на вказаний правоохоронцем рахунок.Тепер за ці дії він відповідатиме перед судом.Обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання й одержання поліцейським неправомірної вигоди також перебуває на розгляді суду.Зауважимо, що мінімальне покарання, передбачене санкцією ч.1 ст. 369 КК України за пропозицію, обіцянку і надання неправомірної вигоди службовим особам – штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Максимальне – 4 роки позбавлення волі.