Волинянин перевозив у тракторі незаконну деревину
Сьогодні, 19:29
На автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 421 км патрульні виявили транспортний засіб із незаконною деревиною.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Вчора, 25 травня, близько 14-ї години, патрульні на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 421 км, виявили трактор колісний, який рухався з причепом, у якого був відсутній державний номерний знак, чим порушував ПДР.
Патрульні встановили, що 41-річний водій здійснював перевезення деревини. Під час спілкування з інспекторами керманич не надав документів на вантаж та не міг пояснити походження деревини.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
Вчора, 25 травня, близько 14-ї години, патрульні на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 421 км, виявили трактор колісний, який рухався з причепом, у якого був відсутній державний номерний знак, чим порушував ПДР.
Патрульні встановили, що 41-річний водій здійснював перевезення деревини. Під час спілкування з інспекторами керманич не надав документів на вантаж та не міг пояснити походження деревини.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.
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