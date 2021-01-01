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Волинянин перевозив у тракторі незаконну деревину

Волинянин перевозив у тракторі незаконну деревину
На автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 421 км патрульні виявили транспортний засіб із незаконною деревиною.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Вчора, 25 травня, близько 14-ї години, патрульні на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 421 км, виявили трактор колісний, який рухався з причепом, у якого був відсутній державний номерний знак, чим порушував ПДР.

Патрульні встановили, що 41-річний водій здійснював перевезення деревини. Під час спілкування з інспекторами керманич не надав документів на вантаж та не міг пояснити походження деревини.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.

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Теги: Волинь, автодорога, незаконна деревина, патрульні
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