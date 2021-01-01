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На Волині від коронавірусу вакцинувався 94-річний пенсіонер

На Волині від коронавірусу вакцинувався 94-річний пенсіонер
Голова Спілки ветеранів війни і праці, один із найстарших жителів міста Володимир-Волинський, Володимир Сєдой вакцинувався від коронавірусу.

Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської амбулаторії у фейсбуці.

У медзакладі зазначають, що 94-річний чоловік підтримує вакцинальну компанію з метою профілактики коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, що наразі на Волині триває вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру пункту щеплення.

Д слова, від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 24801 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1999 осіб.

На Волині від коронавірусу вакцинувався 94-річний пенсіонер

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Теги: вакцинування, 94-річний пенсіонер, коронавірус
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