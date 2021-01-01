На Волині від коронавірусу вакцинувався 94-річний пенсіонер

Володимир Сєдой вакцинувався від коронавірусу.



Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської амбулаторії у фейсбуці.



У медзакладі зазначають, що 94-річний чоловік підтримує вакцинальну компанію з метою профілактики коронавірусної хвороби.



Нагадаємо, що наразі



Д слова, від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 24801 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1999 осіб.





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