На Волині від коронавірусу вакцинувався 94-річний пенсіонер
Сьогодні, 16:29
Голова Спілки ветеранів війни і праці, один із найстарших жителів міста Володимир-Волинський, Володимир Сєдой вакцинувався від коронавірусу.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської амбулаторії у фейсбуці.
У медзакладі зазначають, що 94-річний чоловік підтримує вакцинальну компанію з метою профілактики коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, що наразі на Волині триває вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру пункту щеплення.
Д слова, від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 24801 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1999 осіб.
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Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської амбулаторії у фейсбуці.
У медзакладі зазначають, що 94-річний чоловік підтримує вакцинальну компанію з метою профілактики коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, що наразі на Волині триває вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру пункту щеплення.
Д слова, від початку вакцинальної кампанії в області проти COVID-19 одну дозу вакцини отримали – 24801 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1999 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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