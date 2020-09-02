На Волині 18-річний дівчина обікрала у кафе чоловіка
Сьогодні, 16:42
Волинські поліцейські розкрили крадіжку у кафе.
До поліції 25 травня із заявою звернувся 28-річний житель Горохівщини. Чоловік розповів, що у п’ятницю, 21 травня, в одному із кафе у Горохові його обікрала незнайома дівчина, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисниця викрала з поліетиленового пакета заявника 1500 гривень та золоті прикраси: сережки і ланцюжок.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 18-річна жителька Мар’янівської громади. За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 185 кримінального кодексу України.
Головне фото – ілюстративне.
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До поліції 25 травня із заявою звернувся 28-річний житель Горохівщини. Чоловік розповів, що у п’ятницю, 21 травня, в одному із кафе у Горохові його обікрала незнайома дівчина, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисниця викрала з поліетиленового пакета заявника 1500 гривень та золоті прикраси: сережки і ланцюжок.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 18-річна жителька Мар’янівської громади. За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 185 кримінального кодексу України.
Головне фото – ілюстративне.
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