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На Волині 18-річний дівчина обікрала у кафе чоловіка

На Волині 18-річний дівчина обікрала у кафе чоловіка
Волинські поліцейські розкрили крадіжку у кафе.

До поліції 25 травня із заявою звернувся 28-річний житель Горохівщини. Чоловік розповів, що у п’ятницю, 21 травня, в одному із кафе у Горохові його обікрала незнайома дівчина, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Зловмисниця викрала з поліетиленового пакета заявника 1500 гривень та золоті прикраси: сережки і ланцюжок.

Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїла 18-річна жителька Мар’янівської громади. За фактом крадіжки триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 185 кримінального кодексу України.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: крадіжка, кафе, дівчина
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