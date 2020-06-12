Замок Радзивіллів в Олиці готують до відкриття туристичного сезону





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Як саме історико-культурні пам’ятки Олики стануть туристичним «магнітом» - спільно обговорили народний депутат Ірина Констанкевич, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко, історики та науковці.



«Тема відновлення Олицького замку активно почала вестися із 2016 року завдяки Олександру Омельчуку, який підтягнув поляків, привіз їх сюди, почав усіх «напружувати» тим, що є Олика. А далі долучилися інші – я, Вячеслав Рубльов, Ірина Вахович, Григорій Недопад», - розповіла нардеп Ірина Констанкевич.







Парламентар наголосила, що, на жаль, Замок Радзивіллів не увійшов до державної програми «Велика реставрація».



«Велика реставрація» – проєкт відновлення пам’яток державного значення. Олицький замок – це пам’ятка місцева, тому у переліку, який оголосила держава – а це 22 об’єкти, немає пам’яток місцевого значення. Але ми зареєстрували законопроект, яким передбачається норма про те, щоб до переліку додати ще й пам’ятки комунальної власності. Тоді з’явиться шанс включити Олицький замок до проекту «Велика реставрація», - зауважила Ірина Констанкевич.







Тож посадовці різного рівня міркували над тим, як замок Радзивіллів перетворити у туристично привабливий об’єкт вже у цьому році, не чекаючи державних коштів.



«Ми маємо чітко розуміти, що конкретно буде в Олицькому замку, яким він буде. Сенс у тому, щоб не просто зберегти пам’ятку. Ми не зможемо її законсервувати. Замок як туристичний об’єкт має заробляти на себе, громаду, область. Саме тому, щоб переконати Уряд, що саме на Олицький замок потрібно виділити кошти, ми маємо вже у цьому році показати концепцію Олицького замку та активний рух у ньому», - сказала нардеп.







Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук нагадав, що нещодавно мав зустріч з головою «Фонду культурної спадщини» Міхалом Лящковським, який опікується реставрацією костелу в Олиці:«Поляки сказали, що вони готові дотримуватися тієї концепції, що є. Готові взяти на себе реставрацію Луцької в’їзної брами. Замок Радзивіллів не зможуть потягнути фінансово, але виділяють 30 мільйонів злотих на реставрацію Костелу Святої Трійці. Поляки готові до подальшої співпраці. Спільно ми маємо залишити слід нащадкам, для цього ми разом і збираємося. Я і надалі буду сприяти перетворенню Олики у туристичний край».







Радник голови Луцької райради Юрій Ройко переконаний, що «двигуном» у справі туристичної привабливості Олики повинна бути сама громада, а безпосередньо – її очільник Олександр Прендецький.



«Вам усі готові допомагати – і нардепи, і обласна рада, і районна, але ініціатива має йти від вас. Вже є дорога до Олики, зняте питання розміщення психлікарні в стінах Замку, але поки що, коли в’їжджаєш в Олику, то потрапляєш в депресивний населений пункт», - зауважив Юрій Ройко.







Домовились про те, що найближчим часом Олицька селищна громада запропонує концепцію розвитку Замку Радзивіллів та перелік заходів, які відбуватимуться на території пам’ятки влітку та восени, попередньо підготувавши елементарні умови для комфортного прийняття туристів.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 червня в Олиці анонсують святкування Дня селища та відкриття туристичного сезону. А до того часу громада має підготувати Замок Радзивіллів, з приміщень якого нещодавно виселили психіатричну лікарню, до прийняття туристів.Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.Як саме історико-культурні пам’ятки Олики стануть туристичним «магнітом» - спільно обговорили народний депутат, голова Волинської обласної ради, голова Луцької районної ради, його радник, історики та науковці.«Тема відновлення Олицького замку активно почала вестися із 2016 року завдяки Олександру Омельчуку, який підтягнув поляків, привіз їх сюди, почав усіх «напружувати» тим, що є Олика. А далі долучилися інші – я,, Григорій Недопад», - розповіла нардеп Ірина Констанкевич.Парламентар наголосила, що, на жаль, Замок Радзивіллів не увійшов до державної програми «Велика реставрація».«Велика реставрація» – проєкт відновлення пам’яток державного значення. Олицький замок – це пам’ятка місцева, тому у переліку, який оголосила держава – а це 22 об’єкти, немає пам’яток місцевого значення. Але ми зареєстрували законопроект, яким передбачається норма про те, щоб до переліку додати ще й пам’ятки комунальної власності. Тоді з’явиться шанс включити Олицький замок до проекту «Велика реставрація», - зауважила Ірина Констанкевич.Тож посадовці різного рівня міркували над тим, як замок Радзивіллів перетворити у туристично привабливий об’єкт вже у цьому році, не чекаючи державних коштів.«Ми маємо чітко розуміти, що конкретно буде в Олицькому замку, яким він буде. Сенс у тому, щоб не просто зберегти пам’ятку. Ми не зможемо її законсервувати. Замок як туристичний об’єкт має заробляти на себе, громаду, область. Саме тому, щоб переконати Уряд, що саме на Олицький замок потрібно виділити кошти, ми маємо вже у цьому році показати концепцію Олицького замку та активний рух у ньому», - сказала нардеп.Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук нагадав, що нещодавно мав зустріч з головою «Фонду культурної спадщини» Міхалом Лящковським, який опікується реставрацією костелу в Олиці:«Поляки сказали, що вони готові дотримуватися тієї концепції, що є. Готові взяти на себе реставрацію Луцької в’їзної брами. Замок Радзивіллів не зможуть потягнути фінансово, але виділяють 30 мільйонів злотих на реставрацію Костелу Святої Трійці. Поляки готові до подальшої співпраці. Спільно ми маємо залишити слід нащадкам, для цього ми разом і збираємося. Я і надалі буду сприяти перетворенню Олики у туристичний край».Радник голови Луцької райради Юрій Ройко переконаний, що «двигуном» у справі туристичної привабливості Олики повинна бути сама громада, а безпосередньо – її очільник«Вам усі готові допомагати – і нардепи, і обласна рада, і районна, але ініціатива має йти від вас. Вже є дорога до Олики, зняте питання розміщення психлікарні в стінах Замку, але поки що, коли в’їжджаєш в Олику, то потрапляєш в депресивний населений пункт», - зауважив Юрій Ройко.Домовились про те, що найближчим часом Олицька селищна громада запропонує концепцію розвитку Замку Радзивіллів та перелік заходів, які відбуватимуться на території пам’ятки влітку та восени, попередньо підготувавши елементарні умови для комфортного прийняття туристів.

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