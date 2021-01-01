Будівельна люлька – найпопулярніше обладнання для робіт на висоті*





Переваги будівельних люльок



Практика довела, що



- максимальна надійність: для виготовлення платформ використовують комплектуючі з довговічних матеріалів. Вони проходять спеціальну заводську обробку, яка підвищує їх стійкість до впливу різних атмосферних явищ;



- тривалість використання: сучасна люлька будівельна служить роками, що дозволяє використовувати її при зведенні різних об'єктів;



- швидкий монтаж: невелика кількість складових дозволяє зібрати і запустити фасадний підйомник протягом 1-2 годин;



- маневреність: подовжені консолі роблять можливим експлуатацію платформ на об'єктах з архітектурними виступами;



- легкість у використанні: щоб почати роботу на фасадному підйомнику, достатньо пройти інструктаж;



- автономність – наявність електрощитка на платформі дозволяє підключити дриль, перфоратор та інші інструменти безпосередньо в зоні проведення робіт.



Люлька будівельна - це універсальна конструкція. Її можна задіяти не тільки в будівельній сфері. Вона активно використовується для ремонту різних споруд, мийки і очищення фасадів, підключення комунікацій і освітлювальних приладів.



Як вибрати фасадний підйомник



При покупці люльки роль основних виконують кілька критеріїв:



- вантажопідйомність - вага, яку може перевозити платформа. Найпопулярніша модель - люлька будівельна ZLP -630, може піднімати до 630 кг. Це дозволяє перевозити бригаду з 2-3 людей разом з обладнанням і будматеріалами;



- висота підйому - сучасні фасадні підйомники здатні підніматися на 150 м;



- швидкість руху - цей фактор відіграє дуже важливу роль, якщо роботи необхідно виконати швидко. Оптимальний показник швидкості - 9,5 м / хв;



- розміри платформи - від цього критерію залежить комфорт людей, які перебувають на підйомнику.



Покупцеві також варто врахувати вагу конструкції, включаючи масу самої платформи і її контрвантажів.





Будівельні люльки від «Сімакс Україна»



Від якості та надійності фасадного підйомника залежить безпека людей, тому при виборі обладнання краще довіритися перевіреним постачальникам. Компанія



У «Сімакс Україна» можна купити найкращі фасадні підйомники в повній заводській комплектації. На складі компанії постійно є більше 150 люльок, що дозволяє відправляти техніку, не чекаючи поставок від виробників. Кожна люлька будівельна проходить ретельну перевірку перед відправленням клієнту. Покупці отримують обладнання, яке повністю готове до подальшої експлуатації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість сучасних багатоповерхових будівель зростає з року в рік. У багатьох містах України з'являються висотки, які привертають увагу покупців високим рівнем комфорту. Їх зведення – складна процедура, що вимагає від забудовника виконання робіт на висоті. Для цього використовуються будівельні люльки – техніка, незамінна на кожному об'єкті.Практика довела, що люлька будівельна – кращий спосіб забезпечити максимальну безпеку і комфорт будівельників, які перебувають на висоті. Основні переваги сучасного фасадного підйомника:- максимальна надійність: для виготовлення платформ використовують комплектуючі з довговічних матеріалів. Вони проходять спеціальну заводську обробку, яка підвищує їх стійкість до впливу різних атмосферних явищ;- тривалість використання: сучасна люлька будівельна служить роками, що дозволяє використовувати її при зведенні різних об'єктів;- швидкий монтаж: невелика кількість складових дозволяє зібрати і запустити фасадний підйомник протягом 1-2 годин;- маневреність: подовжені консолі роблять можливим експлуатацію платформ на об'єктах з архітектурними виступами;- легкість у використанні: щоб почати роботу на фасадному підйомнику, достатньо пройти інструктаж;- автономність – наявність електрощитка на платформі дозволяє підключити дриль, перфоратор та інші інструменти безпосередньо в зоні проведення робіт.Люлька будівельна - це універсальна конструкція. Її можна задіяти не тільки в будівельній сфері. Вона активно використовується для ремонту різних споруд, мийки і очищення фасадів, підключення комунікацій і освітлювальних приладів.При покупці люльки роль основних виконують кілька критеріїв:- вантажопідйомність - вага, яку може перевозити платформа. Найпопулярніша модель - люлька будівельна ZLP -630, може піднімати до 630 кг. Це дозволяє перевозити бригаду з 2-3 людей разом з обладнанням і будматеріалами;- висота підйому - сучасні фасадні підйомники здатні підніматися на 150 м;- швидкість руху - цей фактор відіграє дуже важливу роль, якщо роботи необхідно виконати швидко. Оптимальний показник швидкості - 9,5 м / хв;- розміри платформи - від цього критерію залежить комфорт людей, які перебувають на підйомнику.Покупцеві також варто врахувати вагу конструкції, включаючи масу самої платформи і її контрвантажів.Від якості та надійності фасадного підйомника залежить безпека людей, тому при виборі обладнання краще довіритися перевіреним постачальникам. Компанія «Сімакс Україна» має бездоганну репутацію на ринку і є надійним партнером десятків українських забудовників.У «Сімакс Україна» можна купити найкращі фасадні підйомники в повній заводській комплектації. На складі компанії постійно є більше 150 люльок, що дозволяє відправляти техніку, не чекаючи поставок від виробників. Кожна люлька будівельна проходить ретельну перевірку перед відправленням клієнту. Покупці отримують обладнання, яке повністю готове до подальшої експлуатації.

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