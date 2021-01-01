Чуфа, ківано, трихозант: волинянка вдома вирощує екзотичні овочі та фрукти

Наталія Боярчук захоплюється вирощуванням екзотичних овочів і фруктів. У переліку того, що є у неї на городі, – люфа, чуфа, батат, пепіно, трихозант, кукурудза з чорним насінням, ківано, мелотрія тощо.



Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на



Жінка розповіла, що незвичайні рослини почала вирощувати років 7 тому, а до цього займалася традиційним городництвом. Почалося усе з люфи – рослини, у плодах якої дозріває мочалка, яку можна використовувати у побуті.





«Придбала я люфу на ринку для використання. Коли вона розмокла, помітила всередині насіння – відповідно цікаво стало. Я його дістала, роздивилася і задалася питанням, що це таке і чи можна його на городі посадити. В інтернеті дізналася, що це родина гарбузових, ліана, можна виростити через розсаду», – розповіла Наталія Борячук про початок свого захоплення.



І хоч плоди цієї рослини можна використовувати у їжу як кабачок, та жінка вважає, що цінніше буде виростити їх для побутового використання або як скраб для тіла.



«Вона дуже смачна. Але для чого? Ми ж і кабачок можемо посмажити. А от якщо виростити для побуту – це буде прекрасний скраб для тіла. Вона настільки міцна, що не можна розірвати», – стверджує господиня.



Саме з люфи Наталія Боярчук радить починати вирощувати екзотичні рослини тим, хто має таке бажання. А ще, каже, можна з ківано (інша назва – рогата диня).

«Це родина гарбузових, прекрасно проростає насіння. Посіяти на розсаду, як огірки, і висадити в ті самі терміни, як і огірки. Єдине, що для них треба, – вертикальна опора. Без опори виростуть неякісні плоди. Для цього підійдуть потрійна арка, шпалера, огіркова сітка, за яку вони будуть зачеплюватися і плестися», – ділиться досвідом жінка.



Ще важливий, каже, ґрунт. Вона купує спеціальний у різних виробників і змішує.



«Просто накопати ґрунту з городу і виростити якісну здорову розсаду не вийде. Я свої ґрунти змішую сама. Ніколи не купую в одного виробника: один виробник поклав щось одне, другий – інше. Також збагачую ґрунт попелом. А ще цілий сезон збираю яєчну шкарлупу, висушую її і змелюю на кавомолці. Рослина з неї отримує корисні речовини», – розповіла господиня.



Більшість екзотичних рослин, якими займається Наталія Боярчук, – з родини гарбузових. Самих лише гарбузів росте на городі понад 50 сортів. У цьому році також уже висадила понад 250 сортів помідорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка села Гірка Полонка Луцького районузахоплюється вирощуванням екзотичних овочів і фруктів. У переліку того, що є у неї на городі, – люфа, чуфа, батат, пепіно, трихозант, кукурудза з чорним насінням, ківано, мелотрія тощо.Про це йшлося у програмі «Жіночий клуб» на 12 каналі. Жінка розповіла, що незвичайні рослини почала вирощувати років 7 тому, а до цього займалася традиційним городництвом. Почалося усе з люфи – рослини, у плодах якої дозріває мочалка, яку можна використовувати у побуті.«Придбала я люфу на ринку для використання. Коли вона розмокла, помітила всередині насіння – відповідно цікаво стало. Я його дістала, роздивилася і задалася питанням, що це таке і чи можна його на городі посадити. В інтернеті дізналася, що це родина гарбузових, ліана, можна виростити через розсаду», – розповіла Наталія Борячук про початок свого захоплення.І хоч плоди цієї рослини можна використовувати у їжу як кабачок, та жінка вважає, що цінніше буде виростити їх для побутового використання або як скраб для тіла.«Вона дуже смачна. Але для чого? Ми ж і кабачок можемо посмажити. А от якщо виростити для побуту – це буде прекрасний скраб для тіла. Вона настільки міцна, що не можна розірвати», – стверджує господиня.Саме з люфи Наталія Боярчук радить починати вирощувати екзотичні рослини тим, хто має таке бажання. А ще, каже, можна з ківано (інша назва – рогата диня).«Це родина гарбузових, прекрасно проростає насіння. Посіяти на розсаду, як огірки, і висадити в ті самі терміни, як і огірки. Єдине, що для них треба, – вертикальна опора. Без опори виростуть неякісні плоди. Для цього підійдуть потрійна арка, шпалера, огіркова сітка, за яку вони будуть зачеплюватися і плестися», – ділиться досвідом жінка.Ще важливий, каже, ґрунт. Вона купує спеціальний у різних виробників і змішує.«Просто накопати ґрунту з городу і виростити якісну здорову розсаду не вийде. Я свої ґрунти змішую сама. Ніколи не купую в одного виробника: один виробник поклав щось одне, другий – інше. Також збагачую ґрунт попелом. А ще цілий сезон збираю яєчну шкарлупу, висушую її і змелюю на кавомолці. Рослина з неї отримує корисні речовини», – розповіла господиня.Більшість екзотичних рослин, якими займається Наталія Боярчук, – з родини гарбузових. Самих лише гарбузів росте на городі понад 50 сортів. У цьому році також уже висадила понад 250 сортів помідорів.

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