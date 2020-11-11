В Україні виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч





Відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини" прийняли на засіданні уряду, - пише



Як йдеться в пояснювальній записці до документа, законопроектом передбачено, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень.



Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.



З 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року), який затверджується Кабміном.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів схвалив законопроект, що передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 2022 року.Відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини" прийняли на засіданні уряду, - пише УНІАН. Як йдеться в пояснювальній записці до документа, законопроектом передбачено, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень.Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.З 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року), який затверджується Кабміном.

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