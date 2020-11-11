В Україні виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч
Сьогодні, 20:11
Кабінет міністрів схвалив законопроект, що передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 2022 року.
Відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини" прийняли на засіданні уряду, - пише УНІАН.
Як йдеться в пояснювальній записці до документа, законопроектом передбачено, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень.
Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
З 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року), який затверджується Кабміном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини" прийняли на засіданні уряду, - пише УНІАН.
Як йдеться в пояснювальній записці до документа, законопроектом передбачено, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень.
Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.
З 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року), який затверджується Кабміном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 травня
Сьогодні, 20:00
Волинянин перевозив у тракторі незаконну деревину
Сьогодні, 19:29
Військовим із приєднаних до Луцька сіл купуватимуть житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 18:34