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В Україні виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч

В Україні виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч
Кабінет міністрів схвалив законопроект, що передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 2022 року.

Відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини" прийняли на засіданні уряду, - пише УНІАН.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, законопроектом передбачено, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень.

Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

З 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року), який затверджується Кабміном.






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Теги: виплати, гроші, народження дитини
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