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У луцькому підземеллі знайшли особливий глечик

У луцькому підземеллі знайшли особливий глечик
У підземеллі колегіуму єзуїтів в обласному центрі Волині археологи знайшли п'ятий за рахунком глечик. Він найбільший з усіх нині знайдених.

Про це розповів "Суспільному" керівник археологічної експедиції, заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.

Глек відшукали у третьому ризаліті будівлі.

Зі слів науковця, знахідку відшукали студенти факультету історії та політології Волинського національного університету, які задіяні у розкопках. Гончарна посудина повністю збережена і має цілісний вигляд.

"Є мікротріщини, але це стандартно, адже це кераміка", – говорить Віктор Баюк.

Новий, п'ятий глечик належить до одного комплексу гончарного посуду та за формою тотожний із чотирма іншими.

"Попередньо можна говорити про період 17-18 століття", – зазначив археолог. Про більш точний час глечиків археологи повідомлять після завершення археологічних робіт.

Усі знахідки нині перебувають в адміністрації історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".

Нагадаємо, два глечики археологи знайшли в підземеллі 14 травня. Ще один глек, якому ймовірно декілька сотень років, 17 травня помітив серед побутового та будівельного сміття студент і майбутній археолог Микола Желінський. Четвертий глечик, повністю вцілілий, відшукали 25 травня. Археологічні роботи у підземеллях Вежі Чарторийських та колегіуму єзуїтів тривають упродовж року.

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Теги: стародавній глечик, луцькі підземелля
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