У луцькому підземеллі знайшли особливий глечик
Сьогодні, 17:50
У підземеллі колегіуму єзуїтів в обласному центрі Волині археологи знайшли п'ятий за рахунком глечик. Він найбільший з усіх нині знайдених.
Про це розповів "Суспільному" керівник археологічної експедиції, заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.
Глек відшукали у третьому ризаліті будівлі.
Зі слів науковця, знахідку відшукали студенти факультету історії та політології Волинського національного університету, які задіяні у розкопках. Гончарна посудина повністю збережена і має цілісний вигляд.
"Є мікротріщини, але це стандартно, адже це кераміка", – говорить Віктор Баюк.
Новий, п'ятий глечик належить до одного комплексу гончарного посуду та за формою тотожний із чотирма іншими.
"Попередньо можна говорити про період 17-18 століття", – зазначив археолог. Про більш точний час глечиків археологи повідомлять після завершення археологічних робіт.
Усі знахідки нині перебувають в адміністрації історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".
Нагадаємо, два глечики археологи знайшли в підземеллі 14 травня. Ще один глек, якому ймовірно декілька сотень років, 17 травня помітив серед побутового та будівельного сміття студент і майбутній археолог Микола Желінський. Четвертий глечик, повністю вцілілий, відшукали 25 травня. Археологічні роботи у підземеллях Вежі Чарторийських та колегіуму єзуїтів тривають упродовж року.
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Про це розповів "Суспільному" керівник археологічної експедиції, заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Віктор Баюк.
Глек відшукали у третьому ризаліті будівлі.
Зі слів науковця, знахідку відшукали студенти факультету історії та політології Волинського національного університету, які задіяні у розкопках. Гончарна посудина повністю збережена і має цілісний вигляд.
"Є мікротріщини, але це стандартно, адже це кераміка", – говорить Віктор Баюк.
Новий, п'ятий глечик належить до одного комплексу гончарного посуду та за формою тотожний із чотирма іншими.
"Попередньо можна говорити про період 17-18 століття", – зазначив археолог. Про більш точний час глечиків археологи повідомлять після завершення археологічних робіт.
Усі знахідки нині перебувають в адміністрації історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".
Нагадаємо, два глечики археологи знайшли в підземеллі 14 травня. Ще один глек, якому ймовірно декілька сотень років, 17 травня помітив серед побутового та будівельного сміття студент і майбутній археолог Микола Желінський. Четвертий глечик, повністю вцілілий, відшукали 25 травня. Археологічні роботи у підземеллях Вежі Чарторийських та колегіуму єзуїтів тривають упродовж року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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