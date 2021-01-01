У луцькому підземеллі знайшли особливий глечик





Про це розповів Віктор Баюк.



Глек відшукали у третьому ризаліті будівлі.



Зі слів науковця, знахідку відшукали студенти факультету історії та політології Волинського національного університету, які задіяні у розкопках. Гончарна посудина повністю збережена і має цілісний вигляд.



"Є мікротріщини, але це стандартно, адже це кераміка", – говорить Віктор Баюк.



Новий, п'ятий глечик належить до одного комплексу гончарного посуду та за формою тотожний із чотирма іншими.



"Попередньо можна говорити про період 17-18 століття", – зазначив археолог. Про більш точний час глечиків археологи повідомлять після завершення археологічних робіт.



Усі знахідки нині перебувають в адміністрації історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".



Нагадаємо, два глечики археологи знайшли в підземеллі 14 травня. Ще один глек, якому ймовірно декілька сотень років, 17 травня помітив серед побутового та будівельного сміття студент і майбутній археолог Микола Желінський. Четвертий глечик, повністю вцілілий, відшукали 25 травня. Археологічні роботи у підземеллях Вежі Чарторийських та колегіуму єзуїтів тривають упродовж року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У підземеллі колегіуму єзуїтів в обласному центрі Волині археологи знайшли п'ятий за рахунком глечик. Він найбільший з усіх нині знайдених.Про це розповів "Суспільному" керівник археологічної експедиції, заступник директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк"Глек відшукали у третьому ризаліті будівлі.Зі слів науковця, знахідку відшукали студенти факультету історії та політології Волинського національного університету, які задіяні у розкопках. Гончарна посудина повністю збережена і має цілісний вигляд."Є мікротріщини, але це стандартно, адже це кераміка", – говорить Віктор Баюк.Новий, п'ятий глечик належить до одного комплексу гончарного посуду та за формою тотожний із чотирма іншими."Попередньо можна говорити про період 17-18 століття", – зазначив археолог. Про більш точний час глечиків археологи повідомлять після завершення археологічних робіт.Усі знахідки нині перебувають в адміністрації історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".Нагадаємо, два глечики археологи знайшли в підземеллі 14 травня. Ще один глек, якому ймовірно декілька сотень років, 17 травня помітив серед побутового та будівельного сміття студент і майбутній археолог Микола Желінський. Четвертий глечик, повністю вцілілий, відшукали 25 травня. Археологічні роботи у підземеллях Вежі Чарторийських та колегіуму єзуїтів тривають упродовж року.

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