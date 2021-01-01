Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 28 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла.
У Луцьку завтра, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.
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