Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 травня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла.



У Луцьку завтра, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 28 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22° тепла.У Луцьку завтра, у четвер, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 19-21° тепла.

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