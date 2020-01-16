Проект «7 великих архітекторів»: хто збудував луцький Свято-Троїцький собор. ВІДЕО*

Луцький Свято-Троїцький собор, що в центрі міста, збудований наприкінці 18 століття. Тоді це був єзуїтський костел, тепер – кафедральний собор православної церкви і пам’ятка архітектури національного значення.Хто збудував цей собор? Чому монастир поруч звели у формі підкови, а сам храм спершу задумувався у формі троянди? Де тут розташоване віп-сховище? Відповіді на ці запитання, а також інші цікаві факти про одну із найвеличніших будівель Луцька та архітектора, який її спроектував – дивіться у відео.«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.Переглянути відео про іншого визначного архітектора –, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла, можна