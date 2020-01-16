Проект «7 великих архітекторів»: хто збудував луцький Свято-Троїцький собор. ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
Луцький Свято-Троїцький собор, що в центрі міста, збудований наприкінці 18 століття. Тоді це був єзуїтський костел, тепер – кафедральний собор православної церкви і пам’ятка архітектури національного значення.
Хто збудував цей собор? Чому монастир поруч звели у формі підкови, а сам храм спершу задумувався у формі троянди? Де тут розташоване віп-сховище? Відповіді на ці запитання, а також інші цікаві факти про одну із найвеличніших будівель Луцька та архітектора, який її спроектував – дивіться у відео.
«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.
Переглянути відео про іншого визначного архітектора – Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла, можна за посиланням.
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Хто збудував цей собор? Чому монастир поруч звели у формі підкови, а сам храм спершу задумувався у формі троянди? Де тут розташоване віп-сховище? Відповіді на ці запитання, а також інші цікаві факти про одну із найвеличніших будівель Луцька та архітектора, який її спроектував – дивіться у відео.
«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.
Переглянути відео про іншого визначного архітектора – Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла, можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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