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Проект «7 великих архітекторів»: хто збудував луцький Свято-Троїцький собор. ВІДЕО*

Проект «7 великих архітекторів»: хто збудував луцький Свято-Троїцький собор. ВІДЕО*
Луцький Свято-Троїцький собор, що в центрі міста, збудований наприкінці 18 століття. Тоді це був єзуїтський костел, тепер – кафедральний собор православної церкви і пам’ятка архітектури національного значення.

Хто збудував цей собор? Чому монастир поруч звели у формі підкови, а сам храм спершу задумувався у формі троянди? Де тут розташоване віп-сховище? Відповіді на ці запитання, а також інші цікаві факти про одну із найвеличніших будівель Луцька та архітектора, який її спроектував – дивіться у відео.



«Хто збудував Луцьк? 7 великих архітекторів» – спільний проект Будівельної компанії «Інвестор», Луцької міської ради та Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Його мета – популяризувати архітекторів, за проектами яких збудували визначні історичні будівлі Луцька.

Переглянути відео про іншого визначного архітектора – Джакомо Бріано, за чим проектом збудували костел святих Петра і Павла, можна за посиланням.


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Теги: Інвестор, проєкт, Свято-Троїцький собор, 7 великих архітекторів
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