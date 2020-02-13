Коли відновлять подачу гарячої води мешканцям мікрорайону ЛПЗ. ВІДЕО

Луцького підшипникового заводу – без гарячої води.



Як розповів Антон Безносиков, зупинка подачі гарячої води відбулася через ремонт теплових мереж в міжопалювальний період на котельні, що на вулиці Боженка, 32.



Ця котельня - одна з двох в місті, які останні два тижні подавали гарячу воду споживачам, решта, а це понад 40, половина з них сезонні, були опломбовані.



Котельня на вулиці Боженка, 32 – газова і водночас на альтернативному паливі. З котельні отримували гарячу воду понад п'ять тисяч лучан, які живуть у мікрорайоні ЛПЗ та на частині вулиці Львівська. Нині працівники ремонтують теплові мережі.



"Витоки виявили по гарячому водопостачанню. Деякі засувки на районі потрібно замінити, які не тримають. Робимо чистку котла димогарних труб від накипу. Робимо очистку транспортерів, паливоподачі, фільтра. Це досить значні роботи", – розповідає начальник котельні Олександр Хижун.



З його слів, від літнього ремонту залежить увесь майбутній опалювальний сезон.



Речник ДКП "Луцьтепло" Антон Безносиков розповів: зупинка котельні, що у Луцьку на вулиці Боженка, 32, запланована до 14 червня. Якщо ремонтні роботи завершаться швидше, послугу відновлять раніше.



Суспільне поспілкувалося з жителями мікрорайону, які нині не отримують послугу з гарячого водопостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 25 травня мешканці мікрорайонуЯк розповів "Суспільному" речник КП "Луцьктепло", зупинка подачі гарячої води відбулася через ремонт теплових мереж в міжопалювальний період на котельні, що на вулиці Боженка, 32.Ця котельня - одна з двох в місті, які останні два тижні подавали гарячу воду споживачам, решта, а це понад 40, половина з них сезонні, були опломбовані.Котельня на вулиці Боженка, 32 – газова і водночас на альтернативному паливі. З котельні отримували гарячу воду понад п'ять тисяч лучан, які живуть у мікрорайоні ЛПЗ та на частині вулиці Львівська. Нині працівники ремонтують теплові мережі."Витоки виявили по гарячому водопостачанню. Деякі засувки на районі потрібно замінити, які не тримають. Робимо чистку котла димогарних труб від накипу. Робимо очистку транспортерів, паливоподачі, фільтра. Це досить значні роботи", – розповідає начальник котельніЗ його слів, від літнього ремонту залежить увесь майбутній опалювальний сезон.Речник ДКП "Луцьтепло" Антон Безносиков розповів: зупинка котельні, що у Луцьку на вулиці Боженка, 32, запланована до 14 червня. Якщо ремонтні роботи завершаться швидше, послугу відновлять раніше.Суспільне поспілкувалося з жителями мікрорайону, які нині не отримують послугу з гарячого водопостачання.

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