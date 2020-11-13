Луцьк - знову у ТОП-20 міст з найбільш брудним повітрям в Україні





Даний індекс враховує ступінь забруднення атмосферного повітря відповідно до п’яти пріоритетних забруднюючих домішок. Такі дані в рамках звіту про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України опублікувала Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Б.Срезневського, пише



У рейтингу найбрудніших міст України першість належить Маріуполю. Слідом за ним йдуть Кам'янське, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса і Київ.



Високий рівень забруднення повітря у цих містах обумовлений в основному значними середніми концентраціями формальдегіду, фенолу, оксид азоту та інших шкідливих речовин в атмосфері.



У десятку забруднених міст потрапили також Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Краматорськ. Навіть наявність моря в деяких з цих населених пунктів не вирішує проблеми в атмосфері. Місцеві жителі все частіше страждають на дихальні і серцево-судинні захворювання.



Місто Горішні Плавні впевнено зайняло перше місце серед тридцяти дев'яти інших населених пунктів України із самого чистого повітря. На другому місці опинився Ізмаїл, на третьому – Світловодськ Кіровоградської області. У п'ятірку лідерів серед чистих міст також увійшли Харків і Бровари.



За останній рік індекс забруднення повітря знизився у 16 містах – зокрема у Дніпрі, Миколаєві та Луцьку. А у Кременчуці та Черкасах навпаки зріс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк, як і в 2019 році, знову потрапив до рейтингу міст із високим рівнем забруднення за підсумками 2020 року серед 39 найбільших індустріальних міст України з показником 6,8.Даний індекс враховує ступінь забруднення атмосферного повітря відповідно до п’яти пріоритетних забруднюючих домішок. Такі дані в рамках звіту про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України опублікувала Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Б.Срезневського, пише Главком У рейтингу найбрудніших міст України першість належить Маріуполю. Слідом за ним йдуть Кам'янське, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса і Київ.Високий рівень забруднення повітря у цих містах обумовлений в основному значними середніми концентраціями формальдегіду, фенолу, оксид азоту та інших шкідливих речовин в атмосфері.У десятку забруднених міст потрапили також Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Краматорськ. Навіть наявність моря в деяких з цих населених пунктів не вирішує проблеми в атмосфері. Місцеві жителі все частіше страждають на дихальні і серцево-судинні захворювання.Місто Горішні Плавні впевнено зайняло перше місце серед тридцяти дев'яти інших населених пунктів України із самого чистого повітря. На другому місці опинився Ізмаїл, на третьому – Світловодськ Кіровоградської області. У п'ятірку лідерів серед чистих міст також увійшли Харків і Бровари.За останній рік індекс забруднення повітря знизився у 16 містах – зокрема у Дніпрі, Миколаєві та Луцьку. А у Кременчуці та Черкасах навпаки зріс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію