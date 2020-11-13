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Луцьк - знову у ТОП-20 міст з найбільш брудним повітрям в Україні

Луцьк - знову у ТОП-20 міст з найбільш брудним повітрям в Україні
Луцьк, як і в 2019 році, знову потрапив до рейтингу міст із високим рівнем забруднення за підсумками 2020 року серед 39 найбільших індустріальних міст України з показником 6,8.

Даний індекс враховує ступінь забруднення атмосферного повітря відповідно до п’яти пріоритетних забруднюючих домішок. Такі дані в рамках звіту про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України опублікувала Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. Б.Срезневського, пише Главком.

У рейтингу найбрудніших міст України першість належить Маріуполю. Слідом за ним йдуть Кам'янське, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса і Київ.

Високий рівень забруднення повітря у цих містах обумовлений в основному значними середніми концентраціями формальдегіду, фенолу, оксид азоту та інших шкідливих речовин в атмосфері.

У десятку забруднених міст потрапили також Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Краматорськ. Навіть наявність моря в деяких з цих населених пунктів не вирішує проблеми в атмосфері. Місцеві жителі все частіше страждають на дихальні і серцево-судинні захворювання.

Місто Горішні Плавні впевнено зайняло перше місце серед тридцяти дев'яти інших населених пунктів України із самого чистого повітря. На другому місці опинився Ізмаїл, на третьому – Світловодськ Кіровоградської області. У п'ятірку лідерів серед чистих міст також увійшли Харків і Бровари.

За останній рік індекс забруднення повітря знизився у 16 містах – зокрема у Дніпрі, Миколаєві та Луцьку. А у Кременчуці та Черкасах навпаки зріс.
Луцьк - знову у ТОП-20 міст з найбільш брудним повітрям в Україні


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Теги: рівень забрудненості, Луцьк, рейтинг
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Коментарі 1
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