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Потяг Львів – Чернівці вже не буде курсувати до Луцька

Потяг Львів – Чернівці вже не буде курсувати до Луцька
У зв’язку зі запровадженням курсування регіонального поїзда № 807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці, починаючи з 29 травня 2021 року регіональний поїзд № 701/702 курсуватиме за маршрутом Чернівці – Львів – Чернівці.

Про це проінформувала Укрзалізниця.

З указаної дати поїзд № 701 вирушатиме з Чернівців щодня, окрім четверга, о 06:04, Снятин 06:40-06:42, Коломия 07:08-07:12, Івано-Франківськ 07:58-08:02, Ходорів 08:59-09:01, прибуватиме до Львова о 09:51; поїзд № 702 вирушатиме зі Львова щодня, окрім середи, о 18:09, Ходорів 19:06-19:07, Iвано-Франкiвськ 20:07-20:10, Коломия 20:59-21:02, Снятин 21:28-21:30, прибуватиме в Чернiвцi о 22:15, повідомляє пресслужба “Львівської залізниці”.

Як ми повідомляли Укрзалізниця запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ – Ківерці, який поєднає Волинь, Галичину та Прикарпаття.

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Теги: поїзд, Львів-Чернівці
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