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Волинському музею подарували раритетне видання книги дядька Лесі Українки

Волинському музею подарували раритетне видання книги дядька Лесі Українки
18 травня, з нагоди Міжнародного дня музеїв, Волинський краєзнавчий музей отримав щедрий дарунок від давнього товариша музею, колекціонера та експерта Сергія Мельника – раритетну книгу Михайла Драгоманова «Два учителі», 1902 року.

Про це інформує пресслужба музею.

Михайло Петрович Драгоманов (1841-1895) – історик, суспільний діяч, публіцист, дядько Лариси Косач (Лесі Українки). У книзі «Два учителі» він з вдячністю згадує своїх талановитих учителів по Полтавській гімназії. Нарис був написаний у 1894 році, а в 1902 вийшов окремим виданням з серії «Літературно-наукова бібліотека», ч. 27 у друкарні наукового товариства ім. Шевченка.

Палітурка книги обклеєна чорним тисненим папером, корінець і кутики - з тканини вишневого кольору.

Можливо, книга належала Михайлу Литвиновичу, який був суддею, адвокатом та громадсько-політичним діячем. Такі висновки зробили, бо на титульній сторінці та 80-ій розміщений екслібрис — книжковий знак, невелика художньо виконана етикетка, де вказано, кому належить книжка.


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Теги: книга, Драгоманов, краєзнавчий музей
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